Челябинское УФАС проверит поздравления сети «Красное & белое» с днем рождения

Управление ФАС России по Челябинской области проверит рекламу с поздравлениями торговой сети «Красное & белое» с днем рождения. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила руководитель ведомства Анна Козлова.

«К нам поступили звонки о том, что имеет место реклама, якобы алкогольной продукции «Красного & белого». В городе Челябинске мы видим наружную рекламу, где поздравляют сеть с днем рождения. Примечательно, что такие претензии уже были несколько лет назад, антимонопльный орган говорил, что поздравления с это неправильно. В соответствии с действующим законодательством все рекламные конструкции предназначены только под рекламу»,– сообщила госпожа Козлова. По ее словам, горожане сообщили о двух баннерах в Металлургическом районе и центре города. По этому факту будет проведено расследование.