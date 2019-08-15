Экс-глава банка «Спурт» Евгения Даутова признана банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал совладелицу «Спурт» Евгению Даутову банкротом и ввел в отношении нее процедуру реализации имущества, сообщает корреспондент “Ъ” из зала заседаний. Заявление о признании госпожи Даутовой несостоятельной подала ГК развития «ВЭБ.РФ». Ранее госкорпорация была включена в реестр требований кредиторов Даутовой с суммой 3,7 млрд руб.

В июне 2019 года Вахитовский райсуд Казани признал госпожу Даутову виновной по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов). Судья назначил ей три года и один месяц лишения свободы. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Уголовное дело против госпожи Даутовой как руководителя «Спурта» появилось в начале 2018 года. С заявлениями обратились ЦБ и позже Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсный управляющий Спурт Банка, который был признан потерпевшим по делу. Они заявили о хищении имущества кредитной организации. В ходе расследования было установлено, что госпожа Даутова незаконно из средств банка финансировала ОАО КЗСК и АО «КЗСК-Силикон».

В 2014 году подконтрольный Евгении Даутовой Казанский завод синтетического каучука (КЗСК) начал строительство нового производства кремнийорганических мономеров и продуктов их переработки — «КЗСК-Силикон». Изначально стоимость проекта оценивалась в 9,8 млрд руб., большую часть которых должны были составить кредитные средства Внешэкономбанка. Но в 2016 году ВЭБ прекратил финансирование в связи с удвоением стоимости строительства. «Спурт» успел вложить 3,7 млрд руб. под поручительство самого КЗСК. После краха «Спурта» было инициировано банкротство АО «КЗСК-Силикон» и КЗСК.

Александр Шакиров "Ъ-Казань"