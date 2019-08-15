Дональд Трамп может оказаться на улице Барака Обамы Улицу в центре Нью-Йорка могут переименовать в честь 44-го президента США

Городской совет Нью-Йорка может рассмотреть петицию с требованием переименовать улицу в центре Манхэттена, на которой находится небоскреб Trump Tower, в честь президента Барака Обамы. Заявление, размещенное на сайте Moveon.org, к четвергу поддержали почти 250 тыс. американцев. Правда, как сказал пресс-секретарь горсовета, жители Нью-Йорка могут найти и другие способы выразить признательность господину Обаме.

Онлайн-петиция, размещенная на сайте Moveon.org еще в октябре прошлого года, в последние несколько дней стала одним из самых популярных политических жестов в США. Автор инициативы, жительница Калифорнии Элизабет Роуин, потребовала от городских властей Нью-Йорка переименовать участок Пятой авеню в честь 44-го президента США Барака Обамы. «Мы требуем, чтобы участок Пятой авеню между 56-й и 57-й улицами был переименован в "Авеню президента Барака Х. Обамы",— говорится в петиции.— Любой почтовый адрес на этом участке Пятой авеню также должен быть изменен».

Именно в этом квартале Манхэттена расположены нью-йоркские апартаменты Дональда Трампа, а в принадлежащем президенту небоскребе Trump Tower на Пятой авеню во время избирательной кампании 2016 года располагался предвыборный штаб республиканского кандидата.

Если петиция будет одобрена горсоветом Нью-Йорка, то официальный почтовый адрес личных апартаментов господина Трампа будет звучать как «721 President Barack H. Obama Avenue».

Уже к четвергу эту идею поддержали более 250 тыс. американцев, и число подписавших требование постоянно растет. Автор обращения, жительница Калифорнии Элизабет Роуин, не скрывает, что первоначально разместила свое заявление в сети в качестве шутки.

«Я увидела, что в Twitter обсуждают эту идею, и решила создать петицию,— рассказала автор петиции телеканалу ABC.— Трамп так часто использует сообщения в своем Twitter для того, чтобы оскорблять и унижать людей, что я подумала, что мы все можем ответить ему тем же».

Глава Белого дома после вступления в должность постоянно выступал с критикой своего предшественника. Некоторые политологи в Вашингтоне всерьез предполагают, что основные политические решения 45-го президента США продиктованы исключительно желанием отменить решения, принятые 44-м президентом.

По мнению Элизабет Роуин, улица в Нью-Йорке должна был переименована в честь Барака Обамы не только «из-за его многочисленных достижений на посту президента», но еще и потому, что именно во время его президентского срока была проведена операция по уничтожению лидера «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Осамы бен Ладена. «Он стоял за терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, так что жители города, пережившие эту страшную трагедию, должны быть благодарны Бараку Обаме»,— считает она.

В США переименование улиц и площадей в честь политиков и деятелей искусства и культуры является обычной практикой. Например, в нью-йоркском районе Форест-Хилс, где жил Сергей Довлатов, уже несколько лет существует улица, названная именем писателя. Нередко подобные переименования становятся политическим жестом: так, еще в 1987 году улица перед старым зданием посольства СССР в Вашингтоне получила имя Андрея Сахарова, а в 2018 площадь перед дипломатическим представительством России в американской столице официально получила название «Boris Nemtsov Plaza». В таких случаях старые обозначения улиц сохраняются, но вместе с ними появляются и свежие таблички, а новые адреса можно официально использовать для почтовой корреспонденции.

Между тем согласно законам США любая улица может быть переименована в честь когда-либо жившего человека только через два года после его смерти. Автор петиции, впрочем, считает этот запрет «несущественным».

По словам Элизабет Роуин, она уже провела переговоры с членами городского совета Нью-Йорка, и некоторые из них «поддержали» ее инициативу. «Любой закон может быть изменен»,— считает она. В качестве примера госпожа Роуин приводит инициативу жителей Калифорнии, выступивших с подобной петицией. В результате участок скоростной трассы 134 рядом с центром Лос-Анджелеса в прошлом году был официально переименован в President Barack H. Obama Freeway.

Официальный представитель городского совета Нью-Йорка Кори Джонсон, правда, сказал, что жители города могут найти другие способы для того, чтобы выразить признательность 44-му президенту США. «Я абсолютно уверен в том, что мы можем найти способ отдать должное лучшему президенту, которого я видел в жизни, не занимаясь "троллингом" худшего президента»,— говорится в официальном сообщении пресс-секретаря горсовета.

Кирилл Белянинов, Вашингтон