Сегодня исполняется 71 год спецпредставителю президента по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому

Его поздравляет генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина:

— Дорогой Михаил Ефимович! Рада воспользоваться прекрасной возможностью поздравить Вас с днем рождения! Наше давнее знакомство давно переросло в дружбу, которой я очень дорожу: Вы неустанно оказываете нашему музею свою неоценимую поддержку и помощь, и я не перестаю восхищаться Вашим блестящим умом и многочисленными дарованиями. Чувство юмора — это вечный двигатель и ключ к хорошему настроению, рассказанные Вами истории и анекдоты запоминаются на всю жизнь. Примите мои самые искренние и добрые пожелания отличного здоровья, долголетия, успехов и неизменного оптимизма.

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