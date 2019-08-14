За Байкалом суд признал право человека на свободу Золотопромышленнику предложено выйти из СИЗО за 5 млн руб.

Центральный райсуд Читы, как стало известно “Ъ”, освободил под залог гендиректора крупной золотодобывающей компании «Ксеньевский прииск» Егора Литуева, обвиняемого полицией в растрате 125 млн руб. и незаконной вырубке 51,6 га леса. Потерпевшим по делу помимо государства проходит бизнесмен Сергей Янчуков, зять бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

Заседание читинского райсуда продолжалось несколько часов — следствие ожидаемо требовало продлить содержание гендиректора прииска в СИЗО. Это ходатайство поддержал и представитель потерпевшего, отметив заодно, что обвинения в незаконной вырубке леса (ст. 260 УК) и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), предъявленные Егору Литуеву, являются общеуголовными и не связанными с предпринимательской деятельностью. Деньги, считает следствие, были выведены с прииска под предлогом оказания неких сервисных услуг.

Данное обстоятельство, по мнению представителя Сергея Янчукова, дает суду законные основания для продления ареста.

Защита арестованного в конце июня бизнесмена, в свою очередь, настаивала на изменении меры пресечения для своего клиента на домашний арест или залог в 5 млн руб.

Выслушав доводы сторон, суд отметил, что в материалах следствия, представленных в заседание, не содержится данных, подтверждающих намерение господина Литуева в случае освобождения скрыться и оказать давление на свидетелей. При этом суд особо отметил, что право на свободу является «основополагающим правом человека», ограничение которого возможно лишь «в определенных законом целях и установленном законом порядке». Следствие, резюмировал суд, не представило весомых доказательств необходимости содержания золотопромышленника в СИЗО. В итоге суд принял решение выпустить Егора Литуева после того, как 5 млн руб. окажутся на его депозите. Деньги должны быть переведены до 20 августа, отмечается в судебном решении.

Гендиректора «Ксеньевского прииска» Егора Литуева задержали в Москве в конце июня в офисе его компании в 3-м Крутицком переулке. Операцию проводили сотрудники столичной полиции и их коллеги из МВД по Забайкальскому краю, специально прилетевшие накануне в столицу. Через несколько часов бизнесмена, закованного в наручники, самолетом доставили в Читу, где вскоре арестовали.

Уголовное преследование главы прииска началось после обращения в правоохранительные органы Сергея Янчукова, зятя бывшего мэра столицы Украины Леонида Черновецкого, который является одним из богатейших людей этой страны.

Господин Янчуков, владеющий компанией «Мангазея» и являющийся совладельцем прииска, уже признан потерпевшим по делу.

Защита обвиняемого связывает уголовное преследование клиента с его противостоянием со структурами господина Янчукова вокруг Итакинского месторождения, запасы которого оцениваются более чем в 62 тонны золота. С 1998 года лицензией на его разработку владеет «Ксеньевский прииск», активы которого оцениваются более чем в $100 млн.

Владислав Трифонов