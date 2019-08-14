Минобрнауки заключило контракт на перевозку сотрудников на более чем 220 млн рублей

Минобрнауки подписало в начале августа контракт на перевозку сотрудников на 221,5 млн руб., сообщает в Facebook проект «Госзатраты». По итогам электронного аукциона победила московская компания «Меридиан». Ежедневно с декабря 2019 года по ноябрь 2021 года она будет подавать сотрудникам Минобрнауки автомобили с водителями.

В контракте значатся четыре типа автомобилей. Первые два — люксовая иномарка Genesis G80 (цена от 2,79 млн руб.) и седан бизнес-класса Toyota Camry (от 1,57 млн руб.) с кожаным салоном и тонированными стеклами. Контракт предусматривает закупку девяти автомобилей Genesis G80 и 32 автомобилей Toyota Camry черного цвета. Автомобили должны быть не старше 2019 года, с пробегом не более тысячи километров.

Два других типа автомобилей — это фургоны Ford Tourneo Custom (по Авто.ру — от 2 млн руб.) и Mercedes-Benz Sprinter (от 1,8 млн руб.) не старше 2017 года выпуска. Их закупят по одной штуке каждого.

Ранее стало известно, что Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями. По новым правилам российские ученые должны будут за пять дней до встречи, намеченной с иностранными коллегами, предупредить Минобрнауки и приложить сканы паспортов иностранных участников. Кроме того, на встрече не может быть менее двух человек с российской стороны.