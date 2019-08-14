Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами

Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ. В министерстве заявили, что документ носит рекомендательный характер. В Кремле призвали не «создавать излишества» в правилах.

Согласно приказу Минобрнауки, российские ученые должны будут за пять дней до встречи, намеченной с иностранными коллегами, предупредить Минобрнауки и приложить сканы паспортов иностранных участников. Кроме того, на встрече не может быть больше двух российских ученых. Неформальные встречи после работы возможны с разрешения руководства. Отчет обо всех разговорах нужно направить в ведомство. Иностранцам можно будет использовать «технические средства обработки и накопления информации», но только в случаях, «предусмотренных международными договорами».

В Минобрнауки позднее заявили, что приказ «отражает общемировую практику, тенденции и подходы» во взаимодействии с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями. «Рекомендации направлены, прежде всего, для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации национального проекта "Наука", а не для контроля за организациями»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в “Ъ”. Там отметили, что и российские ученые также сталкиваются с ограничениями за рубежом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя «создавать излишества» в правилах, но нужно проявлять бдительность для борьбы с научно-промышленным шпионажем. «24 часа в сутки, семь дней в неделю он (научно-промышленный шпионаж.— “Ъ”) имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут»,— сказал он. Господин Песков не знал о таком приказе, но «это выглядит, как перебор». По его словам, Кремль подробнее изучит этот документ.