Ипотеке определяют оптимальную ставку

В Сбербанке вновь заговорили о падении ставки по ипотеке до 6%: это может произойти, если ЦБ сможет снизить инфляцию, говорится в исследовании кредитной организации. Но в документах подчеркивается, что до сих пор ставки остаются на высоком уровне.

Условия выдачи ипотечных кредитов обсуждались и на встрече Владимира Путина с главой ВТБ Андреем Костиным. Последний подчеркнул, что сейчас у ВТБ ставка составляет чуть ниже 10%.

Андрей Костин, глава ВТБ:: «По июню у нас средняя стоимость ипотеки — 9,9%. Я думаю, что с той тенденцией, которая сейчас наметилась со стороны Центрального банка, и вроде были прогнозы, что будет в дальнейшем, мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года. Вы нам поставили целевую задачу по ипотеке, поэтому будем над ней работать».

В феврале Владимир Путин поручил правительству довести ставку по ипотеке до 8% к 2024 году. Гендиректор ипотечного агентства «Бюро кредитных решений» Александр Мельников считает, что эти планы звучат более реалистично, чем заявления Сбербанка о 6%: «Если ЦБ снижает ключевую ставку на 0,5%, то ставки в банках снижаются примерно аналогично, максимум на 0,75%. Обычно такая закономерность сейчас прослеживается. Если у нас инфляция будет опускаться до совсем каких-то минимальных значений, например, 1-2%, тогда есть смысл думать о таких ставках по ипотеке, как 6%. Но, на мой взгляд, инфляция так сильно в ближайшей перспективе не может снизиться.

Так что подобный уровень по кредитам возможен, только если будут применяться какие-то дополнительные рычаги регулирования со стороны государства.

Иначе просто это невыгодно банкам. Речь может идти о субсидировании застройщиков, ипотеки, чтобы банки могли получить какой-то дополнительный доход от государства, а не только от заемщиков, точно так же, как сейчас применяются льготные ставки для многодетных семей».

Во время встречи Владимира Путин и Андрея Костина речь зашла и о «пузыре» на рынке потребительского кредитования. По мнению главы ВТБ, никаких рисков нет, сектор активно развивается. Эту точку зрения разделяют и в Сбербанке. Там считают, что большое количество кредитов не опасно, так как большая их часть берется не для выживания, а, к примеру, на ремонт и отдых.

Ранее о росте долгов на рынке потребкредитования говорил министр экономического развития Максим Орешкин и предупреждал, что в следующем году «пузырь» лопнет. Впрочем, риски скорее преувеличены, считает гендиректор компании «Система кредитных решений» Алексей Казарин: «Банки до сих пор еще расхлебывают проблемы 2015-2016 годов, когда некоторые кредитные организации не справились с долговым бременем. Сейчас таких предпосылок нет, потому что кбанки стали все-таки более избирательно подходить к выдаче займов. Даже по своей деятельности мы видим, что практически все банки отсекают клиентов, у которых есть несколько действующих кредитных обязательств. Где-то, например, не одобряются заявки от граждан, у которых есть четыре-пять действующих кредита. Раньше такого не было, и часто мы видели приходящих клиентов с 15-20 кредитными обязательствами, пусть и небольшими по сумме. Так что сейчас банки все-таки стали более осторожно подходить к выбору заемщиков, и благодаря этому нет серьезных предпосылок к какому-то коллапсу в потребительском кредитовании».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф пообещал, что в ближайшие два года кредитная организация снизит ставку по ипотеке до 7%.

Александр Рассохин