Минэкономики готовится к «взрыву» из-за кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что проблема закредитованности населения «в любом случае взорвется в 2021 году». Сейчас, по словам министра, он с подчиненными разрабатывает меры, чтобы замедлить рост кредитования и помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Оправдан ли прогноз Максима Орешкина? И почему глава Минэкономики делает такие заявления? Разбирался Григорий Колганов.

Глава Минэкономразвития считается в правительстве ответственным за оптимизм: то спрогнозирует рост реальных доходов населения, то предскажет падение доллара. Тем удивительнее прозвучало заявление Максима Орешкина в интервью «Эху Москвы» о кредитном «пузыре», из-за которого экономика «взорвется» в 2021 году. «До 2022-го мы уже не дотянем», — добавил министр. С его слов, россияне сейчас занимают, чтобы отдавать старые долги, и скоро банки перестанут их кредитовать — отсюда и взрыв. С Орешкиным трудно спорить, говорит директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Причем из привычной роли оптимиста чиновник не выходит — проблема может быть еще острее и появиться раньше. «Все может быть еще хуже, потому что этот фактор рассматривается изолированно. Кажется, что стоит с этим решить проблему, и все будет хорошо. У нас помимо этого фактора те же санкции, угроза относительного снижения цен на нефть, угроза мирового экономического спада — они же вообще не рассматриваются. Мне кажется, проблемы могут появиться и раньше, то есть в 2020 году», — заключает Николаев.

О долговом «пузыре» Максим Орешкин не первый месяц публично спорит с Центробанком. Например, в конце июня регулятор выпустил доклад, в котором утверждалось, что без потребкредитования рост ВВП в первом квартале года был бы нулевым. Министр выразился емко: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». Интересно, что в этой дискуссии Орешкин чаще приводит эмоциональные аргументы, а Центробанк больше опирается на цифры. Так, Эльвира Набиуллина на форуме в Санкт-Петербурге говорила, что долги россиян составляют всего 14% от ВВП, то есть значительно ниже показателя западных стран. А доля просрочки, по последним данным ЦБ, около 5% от всех кредитов населения. Руководитель думского комитета по финансовому рынку и глава совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков не видит оснований для пугающего прогноза Орешкина: «У нас отношение кредита к ВВП намного ниже, чем в западных странах. Просрочка по потребкредитам достаточно низкая. Это говорит о том, что ничто не предвещает такого “взрыва”, тем более есть тенденция ее уменьшению. Учитывая действия Центрального банка, ситуация под контролем находится».

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Тем не менее, Максим Орешкин не только пугает население «взрывом» экономики, но и заявляет о том, что его ведомство готовится помочь россиянам в трудной ситуации. Зачем же министру все это нужно? Вот версия директора Института экономической политики им. Гайдара Сергея Приходько: «Он как человек неглупый подозревает, что будет негатив, и соломку стелет, чтобы подготовить нужных слушателей к тому, что виноват кто-то другой, а он предупреждал. Если ничего не произойдет, то это опять же благодаря Минэкономразвития — они эту соломку постелили людям, попавшим в сложную ситуацию».

Даже при самом худшем сценарии «взрыв по-орешкински» мы увидим не раньше 2021 года. А вот Центробанк, судя по развитию этой дискуссии, скажет свое слово гораздо раньше. Поэтому, весьма вероятно, в скором времени нас ждет очередной эпизод «Звездных экономических войн».

По данным ЦБ, банки одолжили россиянам более 16 трлн руб. С начала года этот показатель вырос почти на 10%. При этом, согласно результатам исследования Национальной ассоциации коллекторских агентств, три четверти экономически активных граждан живут в кредит. И чтобы погасить свои обязательства, им потребуется отдать 11 месячных зарплат.