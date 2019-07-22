Минэкономики готовится к «взрыву» из-за кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что проблема закредитованности населения «в любом случае взорвется в 2021 году». Сейчас, по словам министра, он с подчиненными разрабатывает меры, чтобы замедлить рост кредитования и помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Оправдан ли прогноз Максима Орешкина? И почему глава Минэкономики делает такие заявления? Разбирался Григорий Колганов.
Глава Минэкономразвития считается в правительстве ответственным за оптимизм: то спрогнозирует рост реальных доходов населения, то предскажет падение доллара. Тем удивительнее прозвучало заявление Максима Орешкина в интервью «Эху Москвы» о кредитном «пузыре», из-за которого экономика «взорвется» в 2021 году. «До 2022-го мы уже не дотянем», — добавил министр. С его слов, россияне сейчас занимают, чтобы отдавать старые долги, и скоро банки перестанут их кредитовать — отсюда и взрыв. С Орешкиным трудно спорить, говорит директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Причем из привычной роли оптимиста чиновник не выходит — проблема может быть еще острее и появиться раньше. «Все может быть еще хуже, потому что этот фактор рассматривается изолированно. Кажется, что стоит с этим решить проблему, и все будет хорошо. У нас помимо этого фактора те же санкции, угроза относительного снижения цен на нефть, угроза мирового экономического спада — они же вообще не рассматриваются. Мне кажется, проблемы могут появиться и раньше, то есть в 2020 году», — заключает Николаев.
О долговом «пузыре» Максим Орешкин не первый месяц публично спорит с Центробанком. Например, в конце июня регулятор выпустил доклад, в котором утверждалось, что без потребкредитования рост ВВП в первом квартале года был бы нулевым. Министр выразился емко: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». Интересно, что в этой дискуссии Орешкин чаще приводит эмоциональные аргументы, а Центробанк больше опирается на цифры. Так, Эльвира Набиуллина на форуме в Санкт-Петербурге говорила, что долги россиян составляют всего 14% от ВВП, то есть значительно ниже показателя западных стран. А доля просрочки, по последним данным ЦБ, около 5% от всех кредитов населения. Руководитель думского комитета по финансовому рынку и глава совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков не видит оснований для пугающего прогноза Орешкина: «У нас отношение кредита к ВВП намного ниже, чем в западных странах. Просрочка по потребкредитам достаточно низкая. Это говорит о том, что ничто не предвещает такого “взрыва”, тем более есть тенденция ее уменьшению. Учитывая действия Центрального банка, ситуация под контролем находится».
Тем не менее, Максим Орешкин не только пугает население «взрывом» экономики, но и заявляет о том, что его ведомство готовится помочь россиянам в трудной ситуации. Зачем же министру все это нужно? Вот версия директора Института экономической политики им. Гайдара Сергея Приходько: «Он как человек неглупый подозревает, что будет негатив, и соломку стелет, чтобы подготовить нужных слушателей к тому, что виноват кто-то другой, а он предупреждал. Если ничего не произойдет, то это опять же благодаря Минэкономразвития — они эту соломку постелили людям, попавшим в сложную ситуацию».
Даже при самом худшем сценарии «взрыв по-орешкински» мы увидим не раньше 2021 года. А вот Центробанк, судя по развитию этой дискуссии, скажет свое слово гораздо раньше. Поэтому, весьма вероятно, в скором времени нас ждет очередной эпизод «Звездных экономических войн».
По данным ЦБ, банки одолжили россиянам более 16 трлн руб. С начала года этот показатель вырос почти на 10%. При этом, согласно результатам исследования Национальной ассоциации коллекторских агентств, три четверти экономически активных граждан живут в кредит. И чтобы погасить свои обязательства, им потребуется отдать 11 месячных зарплат.
Более половины россиян испытывают трудности с погашением кредитов, выяснили эксперты Всемирного банка и Роспотребнадзора. Почти трети опрошенных не стоило бы предоставлять кредит уже сейчас, считают исследователи. Еще у четверти проблемы возникнут при минимальном ухудшении макроэкономической ситуации или снижении дохода. На этом фоне многие эксперты с тревогой восприняли данные агентства Frank RG, согласно которым только в апреле населению было выдано почти 450 млрд руб. кредитов наличными, что можно считать рекордом — такого не было с 2012 года. Тот же Всемирный банк недавно назвал закредитованность населения одной из главных угроз российской экономике.
просмотров: 70465
просмотров: 65636
просмотров: 44394
просмотров: 42110
просмотров: 35175