«Крону» склоняют к банкротству

Бывшие дольщики подмосковной компании «Крона», строящей в Демском районе Уфы ЖК «Серебряный ручей», добиваются ее банкротства. Застройщик не исполнил решения судов, обязавших его возместить бывшим покупателям квартир их стоимость, а также выплатить штрафы и неустойку. Пока банкротства добиваются пять дольщиков «Кроны» с суммой требований около 7 млн руб. Арбитражный суд Московской области отказал истцам в признании компании несостоятельной, но апелляция признала эти выводы ошибочными и направила дело на новое рассмотрение. В «Кроне» все еще обещают погасить долги и заявляют, что банкротство предприятия не улучшит перспективы выплат.

Арбитражный суд Московской области должен повторно рассмотреть заявления бывших покупателей квартир в уфимском ЖК «Серебряный ручей», добивающихся банкротства компании-застройщика «Крона». «Крона» принадлежит уфимскому предпринимателю, владельцу девелоперской группы «Рассвет» Рашиту Багаутдинову. До 2017 года компания была зарегистрирована в Уфе, а затем изменила регистрацию на подмосковные Люберцы.

Сдачу домов в ЖК «Серебряный ручей» «Крона» задерживает уже несколько лет. Покупатели квартир в жилом комплексе с 2017 года предпринимают попытки обанкротить застройщика, но суды их не поддерживают.

В январе в арбитражный суд Московской области с заявлением о банкротстве застройщика обратилась бывшая дольщица «Кроны» Марина Дмитриева, заключавшая в 2013 году договор долевого участия на строительство дома №9 на улице Дагестанской. Дом планировалось сдать в 2014 году, но строительство не завершилось до сих пор. В сентябре 2018 года Марина Дмитриева расторгла договор долевого участия с «Кроной» в Ленинском районном суде, где также взыскала с компании стоимость квартиры в размере 1,66 млн руб., 600 тыс. руб. неустойки, 1,4 млн руб. штрафа и компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб. Первая инстанция суда в удовлетворении иска в мае отказала. Суд счел, что компания платежеспособна, так как частично решение суда «Крона» исполнила и выплатила дольщице основной долг. Правда, сделала это аффилированная с «Кроной» компания «Томстрой-эстейт», принадлежащая сыну Рашита Багаутдинова — Тимербулату.

Марина Дмитриева обжаловала это решение в апелляции. В начале августа дело было возвращено в первую инстанцию суда. Апелляционный суд признал выводы арбитражного суда Московской области ошибочными и противоречащими обстоятельствам дела. Он указал, что сам факт частичной оплаты долга говорит о явных затруднениях с ликвидностью у должника. Учитывая связь между компаниями «Крона» и «Томcтрой-эстейт», суд предположил, что частичная оплата долга была продиктована желанием воспрепятствовать началу процедуры банкротства, а не стремлением удовлетворить притязания бывшей дольщицы.

Аналогичные решения апелляционный суд принял по жалобами других четырех бывших дольщиков «Кроны». Они также расторгли договоры долевого участия через районные суды, взыскали неустойку и компенсации и обратились с иском о банкротстве «Кроны». Ответчик также выплатил им лишь часть долга через компанию «Томcтрой-эстейт».

Дата нового разбирательства по делу о банкротстве застройщика пока не определена. Заявления о вступлении в дело о несостоятельности компании подали в арбитражный суд уже несколько десятков кредиторов, в основном физические лица.

В пресс-службе группы «Рассвет» сообщили „Ъ“, что не отказываются от оплаты долга — это предусмотрено «дорожной картой», утвержденной с госкомстроем республики. Сроки и суммы выплат, предусмотренные в «дорожной карте», в компании не называют. «В случае удовлетворения заявлений о банкротстве завершение строительства ЖК „Серебряный ручей“ затянется еще минимум на два года»,— отмечают в группе.

Ранее в руководстве «Кроны» объясняли несоблюдение сроков сдачи домов следствием конфликта с бывшим вице-мэром Уфы по строительству Александром Филипповым, команда которого затягивала выдачу разрешения на строительство. В свою очередь, в окружении господина Филиппова сообщали, что «Крона» слишком активно взялась за строительство домов в Подмосковье. Рашит Багаутдинов является учредителем семи подмосковных строительных компаний, которые строят жилые комплексы в Котельниках («Фламинго»), Люберцах («Томилино-2», «Гоголя»), Тарасовке («Пушкарь). В июле портал «Собкор02» сообщал, что Рашит Багаутдинов якобы объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве принадлежащей ему компании «Специализированный застройщик „Томстрой“». В группе «Рассвет» эту информацию опровергали, а в МВД ее никак не комментировали.

Исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко полагает, что при повторном рассмотрении дела вероятность введения банкротства в отношении «Кроны» очень велика, «если долги не будут полностью погашены». «Зачастую подача заявления о банкротстве оказывается эффективным способом ускорить возврат денежных средств», — отмечает он.

«Угроза банкротством — это своеобразный кнут, который подстегивает должника к скорейшей выплате долга,— соглашается управляющий партнер судебного агентства „Барристер“ Айдар Муллануров. — Конечно, лучше всего этот метод работает в отношении платежеспособных компаний. Если же у застройщика действительно очень сложное финансовое положение, то процесс может затянуться на годы, а мелким кредиторам останется надеяться и ждать. При этом банкротство не лучшим образом отразится на положении действующих дольщиков компании. В этом случае стройку, скорее всего, остановят, так как продолжать строительство в рамках процедуры очень сложно. Вряд ли банки будут кредитовать банкротящийся бизнес, продажи квартир упадут. Дольщикам останется войти в реестр и дожидаться, что кто-то достроит дома».

Булат Баширов