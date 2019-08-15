Урал упакуют

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) представил первые проекты региональных франшиз, созданных на базе областного центра франчайзинга Ural Franchising. На данный момент полностью упакованы два проекта, которые находятся в стадии продаж. С помощью франшиз фонд планирует увеличить число предпринимателей в регионе. Эксперты отмечают, что спросом пользуются в основном федеральные и международные бренды.



Вчера Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) рассказал о работе первого на Урале центра франчайзинга Ural Franchising, запущенного в этом году. Как сообщил заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, центр уже «упаковал» две франшизы, в разработке сейчас находятся пять проектов.

Напомним, центр занимается анализом рынка франшиз, «упаковкой» бизнесов региональных предприятий и продажей их предпринимателям. Это один из способов увеличить в регионе число субъектов МСП. Направление франчайзинга появилось в регионе в этом году в рамках реализации нацпроекта по поддержке МСП. Как пояснил господин Копелян, создание франшиз выгодно для региона. «У предпринимателей появляется доход, становится больше рабочих мест, налоговые отчисления увеличиваются, и эти деньги потом идут в поддержку предпринимательства. При продаже франшиз налоги пойдут в Свердловскую область — а это порядка 120–140 млн руб. в год»,— говорит господин Копелян.

В рамках работы центра в Свердловской области провели маркетинговое исследование, где участвовало 500 компаний. В результате было выявлено, что у 33 компаний уже есть франшизы, 36 предприятий заинтересованы в их создании и 15 компаний записались на консультацию в центр. По результатам экспертного опроса, федеральные франчайзеры получают от 10 до 25 заявок в год на приобретение франшизы в Свердловской области.

Представитель пекарни «Мякушка» Денис Петров стал первым, чью франшизу помог «упаковать» фонд поддержки предпринимательства. «Изначально мы обратились в фонд, потому что нужны были инвестиции для развития собственной сети. У нас две пекарни и одна из них в Екатеринбурге»,— сказал господин Петров. По его словам, пекарни — один из самых популярных видов франшиз. Сейчас его бизнес «упакован» и находится на стадии подготовки к распространению. Он планирует открыть 20 пекарен в Екатеринбурге и Свердловской области. «Начнем с нашего региона, чтобы удостовериться, что все работает. Если все пройдет нормально, то можно будет запускать в других регионах»,— отметил он. Следующими на очереди будут франшизы сантехнической компании «Труба дело» (Екатеринбург) и барбершопа «Alebarda» (Верхняя Пышма).

Эксперты не уверены в успешном развитии региональных франшиз. Управляющий партнер компании «Management Development Group» Дмитрий Потапенко считает, что сейчас не та экономическая ситуация, которая может дать значимое развитие франшиз. «Если потребительский спрос падает шесть лет подряд, то для кого их создавать?» — отметил господин Потапенко. По его словам, зачастую франшизы создаются ради франшиз. «Покупатели наивно надеются, что они ничего делать не будут. На самом деле, это тяжелейший труд и покупка крайне дорогостоящего места работы. Владельцы франшиз крайне мало адаптивны к реальному запросу рынка»,— заключил господин Потапенко. По словам регионального представителя Российской ассоциации франчайзинга Андрея Разуваева франшизы интересны за счет того, что это экономит время на старт бизнеса, правда, в основном это касается федеральных франшиз. «Если внимательно посмотреть на потребительский рынок, то 70–80% предложений франшизы — это сетевые федеральные и международные бренды. Опытные предприниматели покупают одну франшизу за другой, потому что в таком бизнесе выше выживаемость»,— заключил господин Разуваев.

Елена Горшкова