«Траст» сдает склады

На бывшие активы экс-совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых продолжается поиск покупателей. В октябре банк «Траст» выставит на торги два оптово-распределительных комплекса (ОРЦ) в Подмосковье «Четыре сезона» и «Радумля» общей площадью более 600 тыс. кв. м. Найти покупателей будет сложно: формат ОРЦ не пользуется спросом.

О том, что «Траст», на базе которого ЦБ создал банк непрофильных активов, планирует в октябре выставить на торги ОРЦ «Четыре сезона» и «Радумля» в Подмосковье, “Ъ” сообщили в пресс-службе банка. Торги пройдут в рамках процедуры банкротства АО «Промсвязькапитал». Оба объекта находились в залоге по кредитам, выданным ПСБ и Автовазбанком, которые перешли на баланс «Траста». Стартовую цену продажи в банке не назвали. ОРЦ «Четыре сезона» построен в 2013 году, его площадь — 60 тыс. кв. м, а весь комплекс занимает территорию 33 га. По собственным данным, товарооборот ОРЦ достигает 1,5 млн тонн продукции, мощность единовременного хранения — 50 тыс. тонн. «Радумля» начал работать в феврале 2017 года. Весь ОРЦ занимает 54 га, площадь холодильных камер — 34,6 тыс. кв. м, общая площадь центра — около 650 тыс. кв. м. Ранее «Промсвязькапитал» был связан с экс-совладельцами ПСБ Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. В декабре 2017 года ЦБ ввел в ПСБ временную администрацию, запустив процедуру санации через УК Фонда консолидации банковского сектора. Сейчас на базе ПСБ создается опорный банк российской оборонной промышленности. В августе 2018 года Арбитражный суд Москвы открыл в отношении «Промсвязькапитала» процедуру банкротства. Общая сумма долга — свыше 20 млрд руб.

Опрошенные “Ъ” консультанты не смогли оценить стоимость «Радумли» и «Четырех сезонов». Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк считает, что объекты могут стоить до 4,3 млрд руб. «Четыре сезона» имеют хорошую заполняемость, у «Радумли» вакантность выше, отмечает он. ОРЦ начали активно строить, когда в госпрограмму развития сельского хозяйства включили возможность получения субсидирования кредитов на подобные объекты, говорит начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, идея состояла в том, чтобы привести торговлю к современному виду, дав производителям прямой выход на покупателей.

Начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян говорит, что сейчас подобные объекты особо не востребованы, но не исключает, что ОРЦ могут заинтересовать крупные российские розничные сети. Однако «Трасту» придется предложить покупателю дисконт к рыночной цене в пределах 10%, а также пойти на возможное кредитование покупки, добавляет аналитик. Член правления, директор по цепочкам поставок «Магнита» Марья Дей согласна, что ритейлерам могут быть интересны эти объекты, но все будет зависеть от площади и конструктивных особенностей ОРЦ. Основное преимущество таких форматов — экономия времени на поиск складских площадок и строительство собственных мощностей, говорит она.

Всего в собственности и залоге у банка «Траст» на данный момент находится пять активов в Москве и Подмосковье, которые функционируют или могут функционировать как ОРЦ, говорят в банке. Помимо «Радумли» и «Четырех сезонов» в их число входят комплексы «Курьяновская», «Русь», «Вегетта», ранее принадлежавшие семье Михаила Гуцериева. Общая площадь территории всех пяти объектов — 134 га, что в 1,5 раза превышает территорию комплекса «Фуд-Сити» (принадлежит Году Нисанову и Зараху Илиеву), указывают в «Трасте». Продажа «Курьяновской», «Руси» и «Вегетты» ведется путем сбора предложений. Управляющий партнер Colliers International Николай Казанский оценивает стоимость всех пяти объектов в 12–15 млрд руб.

В январе 2019 года «Ведомости» сообщали, что «Траст» выставил на торги активы совокупной стоимостью более 30 млрд руб. Недавно банк закрыл сделки по продаже двух объектов на севере Москвы X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Речь идет о здании площадью 4,8 тыс. кв. м на Дмитровском шоссе и о здании площадью 7 тыс. кв. м на улице Милашенкова. Стоимость сделок оценивалась в 1 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 августа).

Алексей Полухин, Никита Щуренков