Что покажет фестиваль Barocco Nights

В Москве продолжают появляться все новые площадки для академической музыки: не успела публика привыкнуть к существованию «Зарядья», как о себе решило заявить в полный голос учреждение, на первый взгляд, в этом контексте довольно неожиданное — Аптекарский огород. Уже объявлено, например, что на протяжении всего сезона в его оранжерее будет продолжаться интереснейший камерный цикл, посвященный 250-летию Бетховена. А пока Аптекарский огород открывает сезон небольшим, но неожиданно роскошным фестивалем, посвященным опере барокко

«Гендель»

Для своего открытия фестиваль выбрал самое хитовое композиторское имя: концерт задуман как в своем роде путеводитель по известнейшим из итальянских опер Георга Фридриха Генделя. Скорбный монолог Клеопатры («Юлий Цезарь») и кокетство Морганы («Альцина»), безумство обманутого персидского царя («Ксеркс») и великодушие короля Лангобардии («Роделинда»), нежные чувства крестоносца Ринальдо и принцессы Альмирены — все это доверено исполнительским способностям польского сопрано Александры Кубас-Крук, звездного контратенора Юрия Миненко и дирижера Филиппа Чижевского.

24 августа, 20.00

«Британский Орфей»

Диляра Идрисова Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Диляре Идрисовой, сопрано из Башкирии с небывалой мировой карьерой певицы барочного профиля, предстоит блеснуть своим отточенным чувством стиля и нежным тембром в материале опять-таки на редкость благодарном. Генри Пёрселл, «британский Орфей», будет представлен сразу несколькими жанрами своей вокальной музыки, сплавившей новации итальянского и французского барокко с автохтонными английскими представлениями о мелодике и театральной образности,— от великих оперных номеров (не исключая «Дидону и Энея», уж конечно) до изысканных камерных песен.

25 августа, 20.00

«Фаринелли»

Еще четверть века тому назад было невозможно себе представить, что сложнейшие арии, написанные для легендарного сопраниста Фаринелли, войдут в обычный концертный репертуар. Более того — что их будут наряду с певицами исполнять и контратеноры. Среди последних в главные «душеприказчики» Фаринелли выдвинулся Юрий Миненко. Украинский певец, звезда постановок Дмитрия Чернякова («Руслан и Людмила», «Снегурочка», а вскорости и «Садко»), исполняет репертуар прославленного кастрата на сценах уровня Зальцбургского фестиваля — теперь же споет в Москве вместе с оркестром Pratum Integrum.

30 августа, 20.00

«Голос»

Юлия Лежнева Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Интернациональная слава сопрано Юлии Лежневой приятна вдвойне: как свидетельство того, что может собственных невтонов российская земля рождать, но еще и того, что успешный «барочный» голос — это необязательно скучноватый инструментальный тембр и кабинетный объем. На теперешнем фестивале (вместе с ансамблем La Voce Strumentale под управлением скрипача и контратенора Дмитрия Синьковского) певица выступит со своими коронными номерами из наследия Вивальди и Генделя — виртуозным вивальдиевским мотетом «In furore iustissimae irae» и ариями Роксаны из генделевского «Александра», написанными для великой Фаустины Бордони.

31 августа, 20.00

«Королевы драмы»

Заключительный концерт фестиваля — дань старинному феномену «королев-соперниц», оперных примадонн, сценические состязания которых вызывали в публике страсти вполне под стать современному футболу. Три молодых певицы на взлете большой карьеры — меццо-сопрано Василиса Бержанская, сопрано Ньян Ван (в прошлом году сенсационно спевшая в Москве Арминия в «Германике» Порпоры) и колоратурное меццо Яна Дьякова — обещают заманчивейший набор итальянских барочных крайностей: яростная, горестная и радостная вокальная акробатика в диапазоне от Монтеверди до Перголези.

1 сентября, 20.00

Barocco Nights. Аптекарский огород, 24 августа — 1 сентября