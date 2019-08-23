Шоу не было. Вместо него — снятый Кольер Шорр альбом с фотографиями современных американских актрис в созданных Николя Гескьером нарядах.

Таким образом, межсезонная предосенняя коллекция Louis Vuitton сразу представлена на звездах, имеющих армию поклонников. Вот их список: Алисия Викандер, Дженнифер Коннелли, Хлоя Грейс Морец, Леа Сейду, Рут Негга, Лора Арье, Келси Эшбиль, Индия Мур, Урассая Спербунд, Дуна Баи, Келела, Чжон Чу, Софи Тёрнер, Самара Уивинг, Тэнди Ньютон, Райли Кио, Мишель Уильямс. Разумеется, такой подход к обнародованию новой коллекции — сам по себе реклама. Но суть не только в явном коммерческом решении. Актрисы, снявшиеся для лукбука межсезонной коллекции Louis Vuitton, достаточно известны. И в отличие от моделей они ассоциируются еще и со своими ролями, а потенциальным покупательницам вещей из этой коллекции легче идентифицировать себя с актрисами и их персонажами, нежели с профессиональными манекенщицами. Что касается самой коллекции — то это вещи в созданном Николя Гескьером для бренда Louis Vuitton очень обаятельном стиле, смеси исторического романтизма с футуристической постапокалиптикой. Кожа, шифон в нежный цветочек, строгие геометрические формы аксессуаров и оборки из кружев на одежде этот дизайнер умеет соединять в единый образ красиво и логично, как никто другой.

Марина Прохорова