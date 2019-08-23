Миучча Прада на этот раз занялась феноменом хоррора в его экстравагантном воплощении — от написанного на спор романа «Франкенштейн» Мэри Шелли до пародийного фильма «Шоу ужасов Рокки Хоррора» Джима Шермана.

За редчайшими исключениями, межсезонные женские коллекции Prada демонстрируются вместе с сезонными мужскими, так было и на этот раз. Основа коллекции — очень узнаваемое прадовское платье, небольшого объема, приталенное, с чудным широким и открывающим плечи декольте. Под этот наряд прекрасно поддеваются нарочито грубые толстые джемперы, сами романтические платья дополняются милитаристскими накладными карманами. Для украшения логично выбран клочковатый мех различных неоновых оттенков, действительно тревожно и диссонирующе смотрящийся на фоне блестящего черного атласа, главного материала коллекции. Очень хороши ткани с принтами в крупные сияющие розы — огромными и напоминающими дешевые диваны и шторы. Аксессуары коллекции — грубая обувь в мужском стиле, удобные рюкзаки с перемычкой на груди и большие ушанки. Все это противоречие между прагматикой и темным романтизмом у Prada выглядит вполне логичным и оптимистическим образом — по крайней мере, походные аксессуары явно помогут нежной героине этой коллекции Миуччи Прады вырваться из хоррора.

Марина Прохорова