Создавая эти вещи, Надеж Ване-Цыбульски, по ее собственным словам, думала о неспешных прогулках по улицам, паркам и скверам Парижа.

То есть предосенняя коллекция Hermes посвящена разглядыванию витрин цветочных лавок, книжных и антикварных магазинов, лавочкам среди клумб, фонтанов и зелени. Она о настоящей современной роскоши, когда у женщины есть не только деньги, но и много свободного времени. Когда можно не торопиться и наслаждаться скрытой в мелочах красотой. Так, с вниманием к прелестным деталям, собственно, и созданы вещи из этой межсезонной коллекции. На первый, да и на второй взгляд, в ней нет ничего вызывающего или вычурного. Вот только кожа, которая является эрмесовским специалитетом и из которой шьется все, вплоть до легких платьев, нежна и пластична как шелк, а замша напоминает бархат. Кашемир невесом, шелк плотен и тяжел, а хлопок гладок необычайно. Простые сдержанные силуэты создаются с помощью сложнейшего кроя по изогнутым лекалам — и вещи в результате сидят великолепно. И да, мелкая деталировка — канты, пряжки, тончайшая ручная отстрочка, простая псевдонародная вышивка по краю карманов, обтянутые кожей пуговицы в виде четырехугольных пирамидок — все это прелестно.

Марина Прохорова