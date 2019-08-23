Мария Грация Кьюри посвятила эту свою работу Соне Делоне — родившейся в Одессе парижанке и одной из наиболее известных и значимых художниц эпохи ар-деко.

Соня Делоне, как и большинство художников того времени, занималась не только традиционной живописью — ее искусство междисциплинарно. Она работала с керамикой, кутюрными тканями и книжной иллюстрацией, театральными костюмами и рекламой. Соня Делоне сотрудничала и с Christian Dior в то время, когда главным его дизайнером был Марк Боан. Посвященная ей предосенняя коллекция Christian Dior — это повседневная одежда, сложнейшая в исполнении и затейливо, обильно декорированная. Вручную раскрашенные шерстяные жакеты, роспись по шелку в стиле псевдоэтнических декоративных узоров начала XX века, вышитое тончайшее кружево, ручное рельефное и узорное вязание крючком и на спицах, аппликации и интарсия, бисер и плетеный мех. Все эти якобы скромные, обыденные по назначению и необычайно нарядные предметы одежды складываются в многослойные ансамбли. И дополняются тяжелой бижутерией с астрологической символикой и сумками, которые можно персонифицировать, заменив логотип CD собственными инициалами.

Марина Прохорова