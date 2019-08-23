Представленные на этой странице вещи — дебют молодого дизайнера Дэниела Ли, раньше работавшего в Celine и, судя по всему, являющегося протеже Фиби Файло.

То есть, как мы все понимаем, при всех стилистических отличиях итальянской и французской марок нынешняя Bottega Veneta обязана привлечь внимание прежних клиенток Celine, оказавшихся быстро и радикально обделенными. Судя по всему, стилистика Дэниела Ли мягче стилистики Фиби Файло, но в той же степени рассчитана на самостоятельных, уверенных в себе женщин, не испытывающих необходимости в играх с гендером, но и не желающих сексуализировать собственный образ. Для женщин, которые хотят выглядеть сильными. Основная идея промежуточной, предосенней коллекции Celine — спокойная, очень качественная одежда, которую вполне можно отнести к современному базовому гардеробу, и к ней яркие, жизнерадостные аксессуары. Особая удача обновленной Bottega Veneta — это новая современная вариация знаменитой плетеной сумки-корзинки cabat. Полосы, из которых она сплетена, теперь широченные, по три на боковую панель огромной сумки. Идея переплетения cabat используется и в одежде — именно ее напоминают и простежка на кожаных юбках и пальто, и выложенные шахматной клеткой накладки на коленях свободных брюк и локтях курток. У аксессуаров взята идея сделать клапаны у внутренних карманов похожими на укрепляющие шов «монашки». Хорошее начало.

Марина Прохорова