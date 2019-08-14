«Роснано» продало свою долю в кировском «Нанолеке» основному акционеру

АО «Роснано» продала 33,3% кировского производителя вакцин «Нанолек» основному акционеру компании за 2,35 млрд руб., сообщает РБК. Теперь единственным собственником предприятия является кипрский Nanolek Holding Ltd. Его конечные бенефициары – президент «Нанолека» Владимир Христенко, генеральный директор «Нанолека» Михаил Некрасов, Евгений Вайнштейн и Андрей Реус.

«”Нанолек” под руководством “Роснано” достиг стадии жизненного цикла инвестиционного проекта, вышедшего на заданные мощности и доказавшего свою перспективность. Именно поэтому корпорация выходит из состава акционеров»,– заявил РБК президент и совладелец «Нанолека» Владимир Христенко. C 2011 по 2014 годы «Роснано» вложило в «Нанолек» 1,28 млрд руб., доходность составила 8,6%.