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Предприниматель Игорь Чайка

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ   |  купить фото

Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по песне Лепса

Предприниматель и младший сын генпрокурора России Игорь Чайка стал генпродюсером короткометражки «Архангел Михаил», посвященной всем военнослужащим, говорится в описании ролика на канале StarPro в YouTube. Его сопродюсером стал Александр Жомов. По информации РБК, его тезка в 2016 году был первым заместителем главы службы контрразведки ФСБ.

В описании к ролику говорится, что его создателей вдохновила песня «Архангел Михаил» Григория Лепса. Она же стала саундтреком фильма. РБК отмечает, что тезка автора слов к песне Дмитрий Минаев фигурировал в украинских СМИ как начальник департамента контрразведки генерал-лейтенант ФСБ.

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