Браслет супергероя

Три с половиной года назад Полина Мишина из Сыктывкара попала в страшную аварию. Девочка осталась жива, но ее правая рука повисла плетью. После длительного лечения подвижность руки восстановилась лишь частично, ниже локтя она по-прежнему неподвижна. Из-за этого мышцы постепенно атрофируются, рука стала усыхать и ломаться. Восстановить ее поможет серия микрохирургических операций. Они стоят очень дорого, в семье Мишиных таких денег нет.

На детской площадке Полина всегда в центре внимания: девочка выглядит как супергерой из «Мстителей», даже круче. Пышный хвост на макушке, шорты с заклепками, майка с броским рисунком, на руке — яркое ортопедическое приспособление.

— А что это у тебя за браслетик? — спрашивают ребята.

И тут начинается представление. Каждый раз по новому сценарию.

— Меня укусило неизвестное науке насекомое,— говорит Полина с таинственным видом.

Или же:

— Это новое секретное оружие.

А недавно она заявила:

— Я испытываю новую модель репульсора, как у Железного человека. Могу стрелять конфетами или летать и разгонять облака.

— Что вы слушаете эту малявку? — усмехнулся один мальчик.— У нее рука не работает. Она калека.

Полина взяла обидчика левой рукой за грудки и сильно встряхнула. От неожиданности тот чуть не упал:

— Ты что, правда супергерой? Научи драться!

Левая рука у Полины в самом деле сильная, потому что уже давно работает за двоих: пишет, рисует, играет.

Беда случилась в феврале 2016 года, когда они с мамой ехали в машине. Девочка сидела в детском кресле, как вдруг последовал удар сбоку, ремни безопасности порвались, и Полину через стекло выбросило на дорогу.

В больнице в Сыктывкаре девочке диагностировали черепно-мозговую травму и перелом правого плеча со смещением. Рука висела безжизненно, Полина ее не чувствовала.

— Что у дочки с рукой? — теребила врачей мама Татьяна.

— О чем вы говорите? — удивился доктор.— Если девочка выживет, считайте, что произошло чудо.

В больнице Полина провела два месяца. Врачи сосредоточились на лечении черепно-мозговой травмы.

— Без рук и ног человек жить может,— говорил хирург,— а вот без головы еще никому не удавалось.

Через две недели занялись и рукой.

— У ребенка тотальный разрыв нервных пучков в правом плечевом сплетении,— объявил врач.— Здесь мы ничем не можем ей помочь. Надо искать клинику в Москве или Петербурге.

В июне 2016 года Полине сделали операцию в институте нейрохирургии в Петербурге. Полного восстановления руки врачи не обещали, но говорили, что через два-три года кисть оживет. Только для этого надо ее разрабатывать.

Татьяна каждые полгода возила дочку на лечение, а еще записала в бассейн и художественную школу. Кисточку и карандаш Полина держала левой рукой. Правая рука ниже локтя оставалась неподвижной и постепенно усыхала, а кости стали ломкими.

— Первый перелом случился еще в садике, когда кто-то толкнул Полину и она упала. А второй произошел у меня на глазах. Дочка поскользнулась, я поймала ее, подхватив за правую руку, и услышала хруст,— вспоминает Татьяна.

Из-за травмы руки Полину со скрипом записали в обычную школу. Из соцзащиты стали приходить приглашения на праздники для детей-инвалидов.

— Я не пойду,— говорила девочка.— Я не инвалид!

Зимой после очередного обследования в Петербурге врач сказал, что они сделали все возможное. Единственный шанс оживить руку — обратиться в ярославскую клинику «Константа», где успешно оперируют детей с подобными травмами.

В Ярославле доктор их обнадежил: движения в локте и кисти можно восстановить, если сделать несколько микрохирургических операций. В начале этого года Полине провели первую.

— Чтобы оплатить лечение и реабилитацию, мы продали машину,— говорит Татьяна.— Но сейчас деньги кончились, продавать больше нечего. У нас двое детей, младшему, Артуру, два года.

После возвращения во дворе Полину, как обычно, окружила местная детвора.

— Слушай, а давай поменяемся? — предложил тот самый мальчик.— Твой репульсор на мой велосипед?

— Не могу,— честно сказала Полина,— если я его сниму, то рука не будет держаться, а может, даже сломается. Если хочешь, я тебе просто так его подарю. Только не сейчас, а после операций. Подождешь?

Для спасения Полины Мишиной не хватает 701 717 руб. Руководитель ООО «Клиника Константа» Юрий Филимендиков (Ярославль): «У Полины в результате травмы, полученной в ДТП, произошло тотальное поражение правого плечевого сплетения. Сохраняется контрактура в правом локтевом суставе, мышцы атрофируются, кисть не функционирует. Девочка не может удерживать предметы и обслуживать себя в полном объеме. Мы уже провели первый этап хирургического лечения в феврале этого года — вывели правую ладонь в правильное положение. Но Полине необходимы еще четыре микрохирургические операции для восстановления движений кисти, сгибания и разгибания правой руки в локте. Надеюсь, мы сможем помочь девочке и она будет развиваться наравне со сверстниками». Стоимость операций 1 315 200 руб. Жертвователи, пожелавшие остаться неназванными, внесли 580 483 руб. Телезрители ГТРК «Коми Гор» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 701 717 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Полину Мишину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Полины — Татьяны Николаевны Мишиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда



Светлана Иванова, Республика Коми