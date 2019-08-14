Убыток «Сормовской кондитерской фабрики» сократился на 16,7% в первом полугодии

По итогам первого полугодия 2019 года выручка ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (входит в ООО «Объединенные кондитеры») сохранилась на уровне того же периода предыдущего года и составила 1,1 млрд руб. Убыток компании от продаж вырос в 1,7 раза до 70,9 млн руб. Чистый убыток сократился на 16,7% до 28,4 млн руб.

Дебиторская задолженность предприятия сократилась на 26% 740 млн руб., краткосрочная кредиторская задолженность – на 9% до 1 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» было зарегистрировано в 1992 году в Нижнем Новгороде. Уставный капитал составляет 1,82 млн руб. Основным видом деятельности фабрики является производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Управляющая компания – ООО «Объединенные кондитеры». По итогам 2018 года при выручке в 2,88 млн руб. прибыль предприятия составила 675 тыс. руб.

Анастасия Еремина