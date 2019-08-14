Dacia может перейти на выпуск гибридов

Компания Dacia в ближайшее время может перейти на выпуск гибридных моделей, сообщает Automotive News.

На такой шаг румынский автопроизводитель вынужден будет пойти, чтобы не приносить убытки концерну Renault Group, которому принадлежит марка. Новые экологические стандарты, вступающие в силу с 2020 года, предусматривают средний показатель выбросов углекислого газа для всей модельной линейки на уровне 95 г/км.

Учитывая, что бюджетные модели Dacia оснащаются самыми простыми ДВС, они мешают уложиться в грядущие нормативы. Таким образом Renault придется либо заплатить штраф примерно в €450 млн (порядка 17% от прогнозируемой прибыли концерна в 2020 году), либо вложить около €670 млн в создание гибридных силовых агрегатов для автомобилей румынского бренда. При этом большую часть расходов Renault должен взять на себя, чтобы не увеличивать стоимость машин Dacia и не снижать спрос на них.

В Renault Group подчеркнули, что электрификация моделей Dacia неизбежна, но не стали вдаваться в детали относительно будущего марки.