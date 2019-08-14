Маленькие большие женщины

Сюжет картины «Маленькие женщины» основан на одноименном романе американской писательницы Луизы Мэй Олкотт и рассказывает о судьбе четырех амбициозных сестер — Джо, Эми, Мэг и Бет, живущих в Массачусетсе.

Действие фильма перенесет зрителей в эпоху гражданской войны в США. В центре повествования — четыре юных леди. Роли сестер Марч исполнили Эмма Уотсон, Сирша Ронан, Элайза Сканлен и Флоренс Пью. Лора Дерн играет их мать, а Мерил Стрип — старомодную тетушку. Кроме них фильме снялись Тимоти Шаламе и Луи Гаррель. Каждая из героинь строит смелые для своей эпохи — XIX века — планы: стать известной писательницей, жить в Риме и рисовать картины, играть в театре, выбирать, кого любить, и, главное, добиться всего этого самостоятельно.

«Это никому не под силу,— рапортует героиня Мерил Стрип, тетушка в чепце, олицетворяющая старый мир.— Тем более женщине. Придется найти выгодную партию». Четырем сестрам предстоит опровергнуть это суждение и пойти наперекор обществу, следуя зову своего сердца.

Режиссером и сценаристом стала Грета Гервиг (номинация на премию «Оскар» за фильм «Леди Берд»). Роман пережил не одну экранизацию — в фильме 1933 года роль одной из сестер играла Кэтрин Хепберн, а в адаптации 1994 года — Вайнона Райдер. Как сообщает «Кинопоиск», Эмме Уотсон досталась роль Мэг, так как другая Эмма — в данном случае Стоун — не смогла принять участие в проекте из-за рекламной кампании фильма Йоргоса Латимоса «Фаворитка».

Художником по костюмам выступила Жаклин Дюран, которая уже участвовала в «сестринских» проектах, базирующихся на классической литературе,— «Гордость и предубеждение», «Анна Каренина», «Искупление» (к слову, во всех играла Кира Найтли).

В прокат лента выйдет в католическое Рождество — 25 декабря. Российский зритель увидит квартет сестриц на широком экране с 30 января 2020 года.