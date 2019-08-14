Костин считает, что банки в России «должны быть с человечным лицом»

Глава ВТБ Адрей Костин обсудил проблему ипотечного и потребительского кредитования с президентом России Владимиром Путиным. По словам руководителя банка, он лично рассматривает некоторые заявки по ипотеке и принимает решение о рассрочке.

«Прежде всего, банки должны быть с человеческим лицом, они должны всегда поворачиваться в сторону людей в таких проблемах, если, конечно, речь не идет о мошенничестве или еще о каких-то вопросах»,— ответил господин Костин на предложение главы государства не доводить людей, берущих кредит, «до экстремального состояния».

Глава ВТБ назвал «абсолютно правильным» закон об «ипотечных каникулах» и отметил, что зачастую по заявкам на ипотеки от многодетных семей принимаются более мягкие решения: «Мы и прощаем иногда, и рассрочки делаем, конечно, особенно многодетные семьи».

В рамках встречи Владимир Путин и Андрей Костин также обсудили прогноз снижения ипотечных ставок. Глава ВТБ рассчитывает на снижение ставок по жилищному кредитованию к концу года. По словам президента, такое снижение должно произойти вслед за снижением уровня инфляции. Сейчас средняя стоимость ипотеки составляет 9,9%.

По словам главы ВТБ, в первом полугодии 2019 года спрос на ипотеку увеличился на четверть по сравнению с прошлым годом: банком было выдано 120–130 тыс. новых кредитов.

В феврале Андрей Костин говорил о возможности снижения ставки по ипотеке до 8% за «пару лет» при уровне инфляции в 3–4%. Весной текущего года Владимир Путин в очередной раз призвал снижать ставки по жилищному кредитованию до 8%.

Какие прогнозы по рынку жилищного кредитования делают эксперты, читайте в материале “Ъ FM” «Рынок ипотеки ожидает перемен».

О стратегии ипотечного кредитования, предложенной президентом, читайте в материале “Ъ” «Ипотеке установили цель».