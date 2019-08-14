Rolls-Royce сделал эксклюзивный Ghost Zenith Collection

Rolls-Royce Ghost Zenith Collection. Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Ghost Zenith Collection. Фото: Rolls-Royce

Для серийного автомобиля некоторые решения были взяты от концепт-кара Rolls-Royce 200EX, представленного в 2009 году на автосалоне в Женеве. Например, фирменная статуэтка «дух экстаза» с той машины была переплавлена в памятные слитки, установленные на центральной консоли каждого экземпляра Ghost Zenith Collection.

Также седаны получили особое оформление центральной консоли (у каждого седана свой рисунок по мотивам чертежей машины), мозаику-маркетри на передней панели и дверях, а также вышивку в задней части салона в стиле интерьера Rolls-Royce Silver Ghost 1907 года. Потолок короткобазной версии получил «звездное небо», выполненное из более чем 1340 светодиодов, которое отличается опцией Shooting Star — она способна имитировать падающие звезды. У длиннобазного седана внутренняя часть крыши украшена рисунком в стиле крыльев «духа экстаза».

Визуально Rolls-Royce Ghost Zenith Collection можно отличить по комбинированной окраске кузова. Доступны три сочетания — синий с белым, серебристый с белым и красный с черным — некоторые из которых дополнены серебристым капотом по мотивам Rolls-Royce 200EX.

Тираж Rolls-Royce Ghost Zenith Collection составит 50 экземпляров, которые станут последними автомобилями в этом поколении модели.