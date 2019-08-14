В Краснодаре военнослужащий осужден условно за получение взятки

Вступил в силу приговор краснодарского гарнизонного суда в отношении военнослужащего Вооруженных Сил РФ Сергея Симутина, который признан виновным в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), текст приговора опубликован на сайте суда. Военнослужащий приговорен к четырем годам лишения свободы условно, он признал свою вину и согласился на особый порядок судопроизводства.

По данным суда, Сергей Симутин проходил службу на офицерской должности в одной из воинских частей края. В октябре 2018 года он был направлен в одно из хозяйственных подразделений для проверки организации закупок. От одного из своих коллег господин Симутин узнал, что сотрудник отдела хранения Ломаков якобы причастен к хищениям, после чего проверяющий через посредников передал Ломакову, что готов скрыть нарушения при условии выплаты ему 160 тыс. руб. Тот сделал вид, что согласился, но сообщил о предложении господина Симутина в правоохранительные органы. При получении муляжа купюр злоумышленник был задержан с поличным.

В ходе следствия и суда Симутин вину признал в полном объеме и пояснил, что пошел на преступление в связи с тяжелым материальным положением.

Анна Перова, Краснодар