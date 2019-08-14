Депутат Госдумы от Татарстана предложила запретить старые машины

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина предложила законодательно запретить в России транспортные средства, «достигшие предельного срока эксплуатации». Рекомендации она направила в Минтранс и Минпромторг, сообщает «Коммерсантъ».

Она объяснила свою инициативу экологическими проблемами. При этом она не указала, о каких машинах идет речь и как будут наказывать нарушителей. Запрет старых машин уже поддержали автопроизводители. А автомобилисты идею раскритиковали. В Минпромторге ее также отвергли, заявив, что вместо запрета водителей необходимо стимулировать на покупку новых машин.

По информации ГИБДД, в данный момент российский автопарк состоит из 20,9 млн машин старше 15 лет и 10 млн автомобилей старше десяти лет.

Отметим, что Альфия Когогина является супругой генерального директора КамАЗа Сергея Когогина.

"Ъ-Казань"