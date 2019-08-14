Бизнес-помощник с искусственным интеллектом

Обозреватель "Ъ FM" Юрий Митин — об успехе проекта People.ai, который позволяет оптимизировать работу компаний.

Человеческий фактор в бизнесе любого уровня может обернуться катастрофой. Но талантливым коммерсантам порой умело удается превратить этот источник риска в источник несметных богатств.

В феврале 2016 года выпускник Бостонского университета, уроженец Днепропетровска Олег Рогинский запустил проект People.ai. Несмотря на название, к людям разработанный продукт имел посредственное отношение: Олег разработал полностью автоматизированную систему-помощника для работы менеджерам по продажам. Наподобие робота программа отслеживает переписку и звонки работников и на основе данных анализирует эффективность сотрудников. С помощью этой платформы любой управленец может заранее предугадать, кого из команды поощрить, кого нужно обучать, а с кем распрощаться раз и навсегда.

За плечами у Олега был небольшой, но удачный опыт по продажам. Предыдущий свой стартап — Semantria — он продал приблизительно за $10 млн. Затем свое дело хотелось продолжить, и вскоре Олег стал выпускником одного из крупнейших в мире бизнес-акселераторов Y Combinator.

Изначально платформа People.ai должна была решать задачи HR-менеджеров и уметь отбирать людей на работу. Но позже идея видоизменилась. После акселератора поменялась и бизнес-модель. Теперь компания работает исключительно с крупным бизнесом, где работают десятки тысяч человек.

Финансовые результаты

Сегодня компания People.ai — это бизнес-помощник, работающий на основе искусственного интеллекта. С момента основания через интеллектуальную систему прошли десятки миллионов контактов, сотни миллионов действий по продажам и миллиарды заключенных сделок. Выручка компании растет каждый год. Ежегодный доход компании — $4 млн. Общий объем инвестиций — $100 млн. Оценка компании превышает $500 млн. В предыдущих трех раундах участвовали такие именитые инвесторы, как ICONIQ Capital, Andreessen Horowitz и Lightspeed Venture Partners. В планах дорастить капитализацию стартапа свыше $1 млрд и сделать успешный экзит.