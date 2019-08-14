Врио губернаторов Курской и Липецкой областей отказались от участия в дебатах

Ни один из временно исполняющих обязанности губернаторов в регионах Черноземья не намерен участвовать в дебатах с конкурентами перед выборами 8 сентября. Так глава Курской области Роман Старовойт пояснил «Ъ», что у него «насыщенный рабочий график». Кроме того, он считает «конкретные действия по развитию региона» более эффективным занятием, чем «политическая борьба»: «Пусть предназначенное мне время используют оппоненты для своих презентаций».

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов ранее также заявил, что у него «слишком много забот и дел», чтобы дискутировать с противниками: «Я думаю, нецелесообразно тратить время на дебаты. Лучше я что-нибудь полезное сделаю для жителей области». «Депутат от КПРФ Сергей Токарев может себе позволить проводить на теле- и радиоканалах первую половину рабочего дня, Артамонову для этого придется брать отпуск,— сказали “Ъ” в окружении губернатора.— При этом электоральный эффект от дебатов вызывает сомнения».

Подробнее о том, как другие врио губернаторов относятся к полемике с оппонентами, в материале “Ъ” «Электоральный эффект от дебатов вызывает сомнения».

Мария Литвинова