ГАТИ усилила контроль за загрязнением территорий Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция совместно с комитетом по благоустройству Петербурга проводит совместный мониторинг городских территорий в части выявления фактов их загрязнения. Решение усилить контроль было принято на совещании в ГАТИ.

В настоящее момент сотрудниками двух ведомств уже проверено 49 объектов в Василеостровском, Петроградском, Красногвардейском, Невском, Московском и Фрунзенском районах. По факту загрязнения территорий в зоне стройплощадок и промышленных производств возбуждено 19 дел об административных правонарушениях. В ближайшее время проверки также пройдут в Адмиралтейском, Центральном и Приморском районах города.

Согласно действующему законодательству, за вынос грязи на территорию города с объектов строительства и производства работ, промышленных территорий предусмотрен административный штраф в размере от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.