Один за всех Дизайн-центр West позаботится о том, чтобы все ваши хлопоты, связанные с оформлением нового интерьера, были исключительно приятными

Если вы задались целью купить все необходимое для создания интерьера в одном месте, то теперь эта задача легко решается на площадке дизайн-центра West в центре Ростова. После перестройки эта площадка выйдет на новый уровень, объединив под одной крышей мебель, предметы декора и отделочные материалы. Здесь можно найти готовое решение или вместе с дизайнером проработать проект будущего интерьера — от концепции до возможности выбрать все необходимые материалы. Это позволит обустраивать свой дом без спешки и метаний по всему городу.



Раньше дизайн-центр West находился в другой части Ростова — на улице Доватора. Теперь он переехал на более просторную площадку на проспекте Нагибина, 30а, — к AP Home, Ashley Home Store, «Мебель КМ» и Palazzo. Благодаря этому соседству появится синергетический эффект, возможность дать клиентам больше вариантов для выбора. Это еще один шаг к созданию пространства для единомышленников, где не только демонстрируются новые коллекции мебели, но и проводятся мероприятия для профессионалов, а также широкого круга потребителей. Здесь любой посетитель может узнать о том, как устроен рынок современного дизайна, или разведать секреты мастерства лучших декораторов. Полученные знания не только развивают в клиентах чувство стиля, но и позволяют им общаться с дизайнерами на одном языке. В этом году образовательная программа «Открытый разговор» продолжится — следите за новостями на сайте дизайн-центра West.

У новой площадки есть дополнительные преимущества — активный трафик, большая парковка и хорошая транспортная доступность. Так что вы легко увезете отсюда все свои покупки, да и добраться до него на общественном транспорте не проблема. Пространство обустроено так, чтобы посетители могли делать покупки в максимально комфортных для себя условиях. Группы товаров размещаются так, чтобы получилась единая цепочка: например, логичную «связку» из сантехники и плитки продолжает декоративная зона. По словам руководителей компаний-поставщиков, они очень часто «передают» клиентов из рук в руки, или они приходят вместе с дизайнерами. Неудивительно, что в городе все больше людей, для которых ремонт и оформление интерьера начинаются в дизайн-центре West — и там же успешно заканчиваются.

Марина Поддубчак, директор салона Concept Tile:

— Мы работали в дизайн-центре West со дня его открытия в 2014 году. В наш ассортимент входят премиальные бренды керамической плитки, керамогранита, в частности Max Fine, Diesel, Kerock, а также сантехника. Наша компания работает в среднем ценовом сегменте, продажами недорогой продукции мы не занимаемся. Нам доводилось участвовать в реализации очень сложных и интересных проектов. Например, мы поставляли крупноформатный керамогранит для строительства резиденции Аймани Кадыровой, матери главы республики Рамзана Кадырова, в Грозном. Мы на своих станках делали пропилы в плитах и наносили на них золотую поталь. Даже среди ведущих иностранных производителей выполнить такую задачу способны далеко не все. В августе прошлого года строительство этого дома было завершено.

На новую площадку дизайн-центра West мы заходим с двумя эксклюзивными брендами керамогранита — Max Fine и Diesel. Керамогранит — универсальный материал, который пользуется большой популярностью при отделке и жилых, и коммерческих помещений. Он подходит и для улицы, и для отделки стен и полов в помещениях, и для монтажа вентилируемых фасадов, может быть использован при строительстве бассейнов. Материал долговечный и легкозаменяемый. Прекрасное решение, чтобы избежать некрасивых швов,— крупноформатный керамогранит. Габариты таких плит — 1,5х3 м, но европейские производители, работающие на российском рынке, чтобы приспособиться к нашим условиям, с учетом стандартной высоты потолков в российских квартирах производят и плиты длиной 2,78 м.

Мы довольно активно развиваем собственное производство столешниц и облицовочных материалов для фасадов из керамогранита. Это актуально, потому что подобные товары зарубежного происхождения стоят дорого, а мы находим для клиентов решения, которые позволяют им получить шикарный интерьер за разумные деньги.

Дизайн-центр West обеспечивает своих арендаторов прекрасным маркетингом. Это место, где мы можем познакомиться с нашими партнерами из числа проектировщиков, дизайнеров интерьеров, архитекторов. Мы постоянно узнаем что-то новое. На мероприятия в дизайн-центр West приезжают дизайнеры мирового уровня, и опыт, которым они делятся, часто становится отправной точкой для формирования нашего ассортимента. Мы коммерсанты, которым необходимо понимать, что нужно творческим людям, и многие дизайнеры всегда с радостью нам это подскажут. Ежегодно мы возим дизайнеров из числа наших партнеров на фабрики и международные выставки, чтобы они помогали нам формировать экспозицию на следующий год. Без дизайн-центра West такого сотрудничества с профессиональным сообществом у нас бы не было.

Разумеется, мы тесно сотрудничаем с другими арендаторами, обмениваясь с ними информацией, обеспечивая друг другу трафик. За счет этого мы экономим огромные деньги на рекламе. Кроме того, мы бережем время, которое сейчас является самым ценным ресурсом. Дизайн-центр West обеспечивает поддержку не только нам, но и нашим ключевым заказчикам — дизайнерам. Они заинтересованы в том, чтобы прийти на интересный и актуальный мастер-класс или семинар, привести своих клиентов на консультацию в комфортные условия. От всего этого зависит их репутация, которая в этом бизнесе очень важна. И дизайн-центр West предоставляет все возможности для проведения таких мероприятий и для полноценной совместной работы своих арендаторов с их партнерами. Поэтому, когда нам предложили переехать на новую площадку, мы согласились без раздумий. Тем более место, куда мы переезжаем, пожалуй, первое в городе по объемам трафика. Очень важно, что есть просторная парковка — даже во время проведения крупных мероприятий у гостей не будет проблем. Мы связываем с новым местоположением очень большие надежды и планируем окупить затраты на строительство нового шоу-рума не более чем за год.

Александр Курасов, руководитель шоу-рума «Обоинн и Шторц»:

— В дизайн-центре West мы работаем около полутора лет. Сделали выбор в его пользу, потому что здесь клиент может в одном месте получить все необходимое для создания интерьера, который ему нужен,— от отделочной плитки до аксессуаров. Важно, что все арендаторы — проверенные, вменяемые люди. Это имеет огромное значение, потому что многие проекты мы реализуем фактически совместно и зависим друг от друга. Если кто-то и допускает ошибку, то он ее признает и оперативно исправляет. Благодаря этому в дизайн-центре West заказчик, будь то дизайнер, архитектор или конечный покупатель, получает качественный сервис. А руководство дизайн-центра за этим пристально следит.

Наша компания представляет в дизайн-центре West ковры и ковровые покрытия. Основной бренд в нашем ассортименте готовых изделий — Associated Weavers (AW). Это известная бельгийская марка. Но кроме того, мы уже более 14 лет занимаемся производством ковров по индивидуальному заказу, дизайн для которых создаем совместно с клиентом. Мы постоянно находимся в поиске лучших производственных партнеров, чтобы обеспечить покупателям лучшее сочетание цены и качества. Работаем с фабриками в Таиланде, Индии, Турции. Некоторые позиции заказываем и в Китае, но в любом случае речь о надежных производителях, которые зарекомендовали себя с точки зрения качества. При этом мы можем предложить выбор достойной продукции любому заказчику. Ковры и ковровые покрытия машинного производства, то есть представленные на экспозиции, стоят у нас от 3 тыс. руб. за 1 кв. м. При производстве на заказ цены начинаются от 20 тыс. руб. за 1 кв. м.

Мы делали в Ростове немало интересных проектов с такими известными архитекторами, как Алиса Зайцева, Екатерина Шубина, Евгения Минакер. Возможность выстроить продуктивные взаимоотношения с представителями профессионального сообщества — важнейшее преимущество дизайн-центра West. Приложив усилия и сделав соответствующие вложения, любое помещение можно превратить в идеальный шоу-рум, но главное — люди, которые работают на общий результат.

Узнав о переезде дизайн-центра West на новую площадку, я обрадовался. Теперь мы будем располагаться в центре города, рядом большая парковка. Клиенту будет легко нас найти. Люди съезжаются в этот район со всей Ростовской области. Руководство дизайн-центра очень хорошо понимает, что хочет получить. И благодаря этому выбрало для переезда лучшее место из возможных.

Маргарита Арсеньева, заместитель директора компании «Риссар»:

— В 2014 году мы открыли крошечный шоу-рум в совершенно новом и уникальном для нашего региона формате торгового центра — дизайн-центре West. Под одной крышей создатели центра собрали не просто ряд салонов, с помощью которых можно было решать вопросы строительства и декорирования любых пространств на любой стадии,— был создан единый организм, растущий и развивающийся. И мы росли вместе с дизайн-центром West. В апреле прошлого года мы открыли новый шоу-рум, показав посетителям центра прекрасную экспозицию американской фабрики Visual Comfort, представителем которой мы являемся. Visual Comfort — потрясающая марка. Ее каталог — самое большое и разнообразное собрание уникальных светильников, ведь фабрика реализует идеи таких звезд американского интерьерного и предметного дизайна, как Ральф Лорен, Алекса Хэмптон, Барбара Бэрри, Сэнди Чапман, Келли Уэстлер, Эрин Лаудер и многих других. Экспозиция нашего Visual Comfort Store на сегодня — более 300 светильников (люстр, бра, торшеров и настольных ламп).

Не менее важной частью нашего шоу-рума является экспозиция российской компании Centrsvet. Сегодня это лучшее предложение по соотношению «цена — качество — дизайн» в области функционального освещения. Продукция компании невероятно востребована. Успешно соревнуясь с мировыми лидерами в этой области, Centrsvet значительно выигрывает по стоимости. Система трекового освещения Infinity — один из самых коммерчески успешных продуктов, с которыми мы работаем.

Значительную часть нашей экспозиции составляет коллекция европейских фабрик: Masiero, Artemide, I.D.L., GF Ferre, Lucienne Monique, Eichholtz, EuroLampArt, Renzo Del Ventisette, RiperLamp, Fabbian, Studio Italia Design, Sylcom и многих других. Безусловно, интерес вызывает и ряд американских производителей — Robert Abbey, Savoy House, Hinkley, Kichler, Feiss, представленных в нашем шоу-руме.

Философия нашей компании — охват всех сегментов рынка освещения. Нам интересны все направления современной светотехники: работа со светодиодными компонентами, ярким декоративным, сдержанным минималистичным светом, частными интерьерами, направлением HoReCa, ландшафтами и фасадами. Главная задача — в любом направлении предложить оптимальное с точки зрения функционала, эстетики и стоимости решение. Один из примеров успешной работы в этом году — ресторан «Рис» на набережной, в котором привлекает внимание программируемая динамическая LED-подсветка фасада. Сегодня наши ожидания связаны с переходом дизайн-центра West на новую площадку. Любому живому организму нужны возможности для роста — мы надеемся открыть их на Нагибина, 30а. Мы уже сегодня строим новые, еще более удобные и красивые шоу-румы. Готовимся наполнить их новинками индустрии дизайна, взяв лучшее из практики прошлых лет. В свою очередь, специалисты отдела маркетинга планируют развивающие и развлекательные мероприятия для покупателей, для профессионального сообщества — дизайнеров и архитекторов.

Новый дизайн-центр West должен стать наиболее привлекательным местом работы над обустройством любого пространства. Сегодня над этим трудится команда дизайнеров и архитекторов под руководством Анатолия Мосина, а значит, посетителям нашего центра будет предложен современный интерьер с удобной навигацией и превосходной эстетикой. Работают команды компаний-арендаторов, работают бизнес-консультанты, определяющие направление развития и философию дизайн-центра West, работает парковка, на которой всегда найдется свободное место. Как результата этих усилий мы ждем роста розничного трафика по сравнению с предыдущей локацией. Но при этом намерены сохранить достигнутый уровень взаимодействия с профессионалами, обращающимися к нашим услугам многократно. Концепция нашего шоу-рума готова — это сохранение достигнутого уровня экспозиции, предоставляемых услуг по подбору, поставке и установке светильников, дополненное новыми моделями и возможностями. В общем, мы склонны думать, что перемены — к лучшему!

Светлана Павлова, руководитель направления розничных продаж компании «Олимп паркета»:

— Мы работали в дизайн-центре West практически с момента его открытия. Всегда участвовали в различных мероприятиях, активно сотрудничали с дизайнерами и архитекторами, поддерживали самые разные начинания. West в свое время стал для ростовского рынка интерьерных решений принципиально новым проектом. В первую очередь, дизайн-центр — это люди, группа единомышленников, объединение сильнейших участников рынка. Регулярно возникали ситуации, когда мы передавали друг другу клиентов: например, напольные покрытия заказчик уже выбрал, и теперь ему нужна керамическая плитка или системы освещения, или сантехника. Тогда мы его направляем к коллегам, с которыми уже давно работаем, можем порекомендовать дизайнера и т. д.

На рынке мы работаем более 15 лет. «Олимп паркета» — московская компания, которая занимается производством и продажей деревянных напольных покрытий (паркетной, инженерной и массивной доски, массив-модульного паркета и т. д.). Мы являемся эксклюзивным дистрибьютором канадской марки Coswick, у которой есть производство в Беларуси. Под этим брендом производится паркетная доска, штучный паркет, модульный паркет, трехслойная инженерная доска и другие виды напольных покрытий. Coswick поставляет свою продукцию в 40 стран мира, очень заботится о ее качестве и предъявляет серьезные требования к дистрибьюторам.

Кроме того, у нас есть собственное производство в Майкопе, его продукцию мы продвигаем под брендом LabArte. Помимо прочего, под этой торговой маркой производится эксклюзивный продукт, запатентованный во всем мире,— техномассив. Сейчас в мире его делаем только мы. Это напольное покрытие, состоящее из трех слоев дуба, каждый из которых перпендикулярен соседним. За счет этого получается очень стабильный и надежный материал. Обычно паркет изготавливается на основе хвойных пород, которые мягче дуба. Использование твердой древесины и ряд технологических решений позволяют добиться того, что техномассив не деформируется под воздействием влаги и температуры, он не расслоится, и даже если помещение зальет водой, очень велик шанс, что полы это успешно переживут. Техномассив можно клеить прямо не стяжку, без фанерной основы и на теплые полы. Избежать использования фанеры значит сделать дом более экологичным, поэтому для дома такое технологическое решение незаменимо.

Техномассив появился сравнительно недавно, на рынке он присутствует три–четыре года. Возможности его финишной обработки практически не ограничены — ему можно придать любой цвет, нанести глянец и т. д. Благодаря этому мы готовы обеспечить индивидуальный подход к каждому заказу. Клиенту может быть нужен сложный дизайн в тон уже отделанным стенам и потолкам — это мы готовы ему обеспечить. Вообще, проекты, под которые необходимо изготавливать уникальные изделия,— самые интересные. В частности, для одного заказчика мы сделали паркет для коридора, который, будучи уложенным, изображает виноградные лозы. Это единственный подобный пол в мире.

Салон ростовского филиала компании «Олимп паркета» на новой площадке дизайн-центра West будет флагманским. Помимо него у нас в Ростове есть еще два шоу-рума. Но здесь мы планируем представлять известные бренды напольных покрытий более высокого класса. Кроме того, именно на базе салона в West мы начнем развивать новое для компании направление — продажу дверей итальянских фабрик, ориентированных на luxury-сегмент.

Когда нам предложили переехать, мы с радостью приняли это предложение, потому что рассчитываем благодаря удобной локации и активному трафику разбавить профессиональную аудиторию розничными покупателями и за счет этого более полно охватить ростовский рынок.