14 августа, среда
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Acura раскрыла седан Type S Concept

Компания Acura представила новый концепт-кар Type S — предвестника серийной «заряженной» модели.

Автомобиль получил дизайн в фирменном стиле современных моделей марки. Отличительными чертами исполнения Type S стали 21-дюймовые колесные диски, тормозные механизмы Brembo и углепластиковый аэродинамический обвес кузова.

Технические характеристики Acura Type S Concept, а также сроки появления серийной версии седана не называются. Ожидается, что новинка появится после дебюта следующего поколения модели Acura TLX в 2020 году.

Публичная премьера Acura Type S Concept состоится 15 августа в рамках мероприятия Monterey Car Week в США.

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