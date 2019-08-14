Acura раскрыла седан Type S Concept

Acura Type S Concept. Фото: Acura

Acura Type S Concept. Фото: Acura

Автомобиль получил дизайн в фирменном стиле современных моделей марки. Отличительными чертами исполнения Type S стали 21-дюймовые колесные диски, тормозные механизмы Brembo и углепластиковый аэродинамический обвес кузова.

Технические характеристики Acura Type S Concept, а также сроки появления серийной версии седана не называются. Ожидается, что новинка появится после дебюта следующего поколения модели Acura TLX в 2020 году.

Публичная премьера Acura Type S Concept состоится 15 августа в рамках мероприятия Monterey Car Week в США.