Смольный и «БФА-Девелопмент» попишут меморандум о завершении долгостроя в Шувалово

Администрация Петербурга и представители компании «БФА-Девелопмент» попишут меморандум о завершении строительства жилого комплекса – долгостроя «Новая Скандинавия» в Шувалово. Как сообщили в комитете по строительству города, документ с застройщиком будет подписан 4 июля.

Напомним, что ранее в Смольном сообщали о существующей с «БФА-Девелопмент» договоренности на достройку двух корпусов комплекса. В них проданы 134 квартиры, 42 человека включены в реестр обманутых дольщиков.

Строительство «Новой Скандинавии» началось в 1998 году компанией «Петербургстрой-Сканска», затем проект был передан другой компании — ЗАО «Озерки», позднее переименованной в «Группу Прайм». За этот срок были сданы две очереди ЖК —в 2006 и 2017 годах.