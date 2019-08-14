Арбитражный суд Удмуртии признал Камбарский машзавод банкротом

Арбитражный суд Удмуртии признал ООО «Камбарский машиностроительный завод» (КМЗ) банкротом. В отношении предприятия открыли конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

В качестве конкурсного управляющего КМЗ утвердили члена союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Альянс"» Владимира Будилова. Рассмотрение его отчета назначено на 12 февраля 2019 года.

Напомним, что в феврале 2019 года Арбитражный суд Удмуртии ввел на КМЗ процедуру наблюдения. В августе 2018 года владельца предприятия Василия Еремеева признали банкротом. Ранее сообщалось, что выручка КМЗ за 2018 год составила 25,6 млн руб. Это в 6,3 раза меньше показателя 2017 года. Себестоимость предприятия также сократилась в пять раз, до 33,4 млн руб. При этом управленческие расходы компании сократились более чем в 46 раз — с 46 млн руб. до 998 тыс. руб. Чистый убыток компании сократился на 16,1% и составил 40,2 млн руб. Общий размер кредиторской задолженности на ту же дату составил 203,5 млн руб.