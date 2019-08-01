Выручка Камбарского машзавода из Удмуртии за 2018 год снизилась в 6,3 раза

Выручка ООО «Камбарский машиностроительный завод» за 2018 год составила 25,6 млн руб. Это в 6,3 раза меньше показателя 2017 года. Финансовые результаты компании опубликованы в системе «СПАРК-Интерфакс».

Себестоимость предприятия также сократилась в пять раз, до 33,4 млн руб. При этом управленческие расходы компании сократились более чем в 46 раз — с 46 млн руб. до 998 тыс. руб. Чистый убыток компании сократился на 16,1% и составил 40,2 млн руб.

Напомним, что в феврале 2019 года Арбитражный суд Удмуртии ввел на Камбарском машзаводе процедуру наблюдения. В августе 2018 года владельца предприятия Василия Еремеева признали банкротом.