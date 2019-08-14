Россельхознадзор ограничил ввоз свинины из Сербии

Россельхознадзор временно запретил ввозить свинину из Сербии с 14 августа из-за обнаружения африканской чумы, говорится в сообщении на сайте ведомства. Запрет также касается транзита свиней и содержащихся в неволе диких свиней из Сербии.

По информации ведомства, падеж животных регистрировался с 30 июля по 7 августа в четырех подсобных хозяйствах страны. «В очагах инфекции проведены мероприятия по уничтожению трупов свиней и восприимчивого поголовья и 12 августа направлено официальное уведомление во Всемирную организацию здравоохранения животных о данных случаях»,— рассказал Россельхознадзор.

Ведомство настаивает, что африканская чума свиней на территории Европы в последние годы приняла характер «масштабной эпизоотии с трендом к ухудшению». Сербия стала 13-ой страной Европы, где обнаружили чуму.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что Россия начнет поставку свинины и говядины, а также субпродуктов из них в Гонконг. Гонконгский рынок стал первым среди рынков Юго-Восточной Азии, куда начнется поставка российской свинины.