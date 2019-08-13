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На трассе «Кола» ограничили движение

На трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области ограничат движение из-за дорожного ремонта.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в период с 12 августа на участке трассы от кольцевой дороги до Разметелево ведутся работы по устранению колейности. В настоящее время работы ведутся в левой полосе движения по направлению из Санкт-Петербурга. С 14 августа ремонтные работы будут проводиться на противоположном направлении. Завершить ремонт планируется 16 августа.

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