Сорт из избы

По оценкам краевого министерства ЖКХ, стоимость строительства мусоросортировочных станций в регионе составит 3,5 млрд руб., и это без учета стоимости переработки отходов. Однако расходы на их строительство не предусмотрены бюджетом. По мнению экспертов, некоторый объем инвестиций можно получить от производителей продаваемых в регионе продуктов, так как в их цену заложена стоимость утилизации упаковки. Пока раздельным сбором мусора занимаются частные компании.



В Пермском крае на площадке ОНФ региональные чиновники и представители общественности обсудили перспективы создания системы раздельного сбора мусора. По словам заместителя директора ПКГУП «Теплоэнерго» Андрея Красникова, в планах ведомства — создание инфраструктуры для раздельного сбора мусора. Так, «Теплоэнерго» заключило соглашения по сбору и утилизации батареек, резины, бытовых приборов и макулатуры. В частности, пункты приема сырья появились в прикамских образовательных учреждениях. «Развитие отрасли возможно после корректировки региональной схемы обращения с отходами. Когда нам скажут, что делать, мы скажем — как»,— отметил господин Красников.

При этом раздельный сбор и переработка мусора требуют серьезных финансовых вливаний. «До 2028 года в Пермском крае предусмотрено строительство восьми мусоросортировочных станций и 28 мусороперегрузочных станций. Для этого ведется подготовка проектно-сметной документации. Финансовые потребности составляют 3,5 млрд руб.»,— пояснила консультант отдела реализации программ и специальных проектов министерства ЖКХ Пермского края Дарья Некрасова. Отметим, что в данную сумму не включено строительство ни одного мусороперерабатывающего комплекса.

По словам госпожи Некрасовой, сейчас мусор отправляется на полигоны в Чернушке, Чусовом, Октябрьском, которые находятся в стадии критического наполнения, в Очере требуется расширение полигона. По ее оценкам, стоимость строительства полигона превышает 500 млн руб., мусоросортировочного комплекса — 1 млрд руб., и 250 млн руб.— мусоросортировочной станции, оба объекта работают в комплексе. «Финансирования пока не предусмотрено», — добавила Дарья Некрасова. Она отметила, что отдельную сложность составляет формирование земельных участков для размещения объектов, которое может длиться до полутора лет.

Поясним, что проект раздельного сбора мусора в Пермском крае пока реализуется частными структурами, которые платят за сдачу некоторых видов отходов. Пункты приема отходов «Разделяю сердцем» открыла компания «Буматика», которая занимается переработкой мусора. Они принимают картон по 4,5 руб. за 1 кг, макулатуру и флаконы от бытовой химии — по 3 руб., пластиковые бутылки — по 7 руб., пластиковые канистры — по 12 руб., пленку — по 2 руб., свинцовые аккумуляторы — по 20 руб. за 1 кг, алюминиевые банки — 0,5 руб. (за 1 штуку), отработанное масло — по 3 руб. за 1 л. За стекло, лампы, покрышки, бамперы, бытовую технику оплата не предусмотрена. Принятое сырье частично используется для производства «Буматикой» промышленной продукции (тротуарная плитка, эковата, топливо), а то, что не идет в производство, компания сбывает переработчикам в другие регионы.

Заведующий лабораторией экологии и охраны природы ПГНИУ Дмитрий Андреев отметил, что ранее губернатор ставил задачу по организации раздельного сбора мусора: «Прошло полгода. Какие документы разработаны, будет ли стратегия, стимулирующие механизмы? Будет ли министерство привлекать экспертное сообщество?»

«До конца года, думаю, зайдем в процесс»,— пояснил Андрей Красников. Тогда Дмитрий Андреев поинтересовался, в какой форме будет проведена корректировка территориальной схемы. «Вам шашечки или ехать? Будем смотреть стоимость проекта, техзадание. Потом либо объявим аукцион на выполнение работ, либо этим займется экспертная группа»,— эмоционально отреагировал господин Красников. Он добавил, что раздельный сбор мусора может осуществляться по двум стратегиям: установка пяти контейнеров на каждый тип мусора и их развоз, либо сбор «сухого» и влажного. «Как ученые и министерство скажут, так мы „подрываемся“ — и побежали. Но выбрав один раз, мы завязываемся на многомиллиардные инвестиции и назад уже не отыграем», — резюмировал господин Красников.

Председатель комиссии по развитию экономики и инфраструктуры Общественной палаты Пермского края Олег Ганин отметил, что пермские вузы участвовали в разработке техзадания на корректировку региональной схемы обращения с отходами, но процесс застопорился. «Сказано, что нет экономики по переработке мусора, что его некуда везти. Но в цены товаров включена стоимость утилизации. Где эти деньги? Это инвестиционный источник. Хотелось бы адресовать эту рекомендацию министерствам ЖКХ и промышленности, а также подключить министерство экономического развития для формирования финансового фонда из средств на утилизацию и для стимулирования этой отрасли»,— пояснил господин Ганин.

Как сообщил „Ъ-Прикамье“ гендиректор компании «Буматика» Сергей Чудинов, в результате введения раздельного сбора значительно увеличится количество отходов, которые направляются на переработку, то есть в этой отрасли может вырасти количество игроков. «Бизнеса нет, потому что нечего перерабатывать. Это позитивно скажется на всех, главное — граждане будут понимать, зачем нужен региональный оператор, который должен навести порядок и выставить красивые контейнеры»,— считает господин Чудинов. Он добавил, что региональной схеме нужна корректировка, так как, по его данным, в нее не включен экотехнопарк Лысьвенского городского округа, который сможет принимать на переработку до 100 тыс. тонн отходов в год. Комплекс возводится в Лысьвенском округе «Буматикой» на условиях концессии.

Юлия Сырова