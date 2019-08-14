Случайная вакансия

Высшая квалификационная коллегия судей объявила новый конкурс на замещение должности председателя Пермского краевого суда. В мае на эту должность уже был рекомендован Владимир Вельянинов, возглавляющий суд с 2007 года. В краевом суде говорят, что об объявлении конкурса им известно, но почему ВККС приняла это решение, пояснить не смогли. По одной из версий, господин Вельянинов в итоге решил не идти на третий срок и уходит в почетную отставку. Его текущие полномочия заканчиваются в конце августа. Связаться с представителями ВККС не удалось. Собеседники „Ъ-Прикамье“ говорят, что рекомендация коллегии не является гарантией назначения, окончательное решение принимается в администрации президента.



Информация об объявлении вакантной должности председателя Пермского краевого суда размещена на сайте ВККС в минувший понедельник. Как следует из текста сообщения, документы от претендентов принимаются до 12 сентября 2019 года. Конкурс на замещение должности председателя краевого суда квалификационная коллегия уже объявляла в декабре 2018 года. В итоге единственным кандидатом, который подал необходимые документы, стал Владимир Вельянинов, возглавивший Пермский краевой суд еще в 2007 году. В 2013 году глава государства переназначил его на второй шестилетний срок полномочий. 15 мая этого года квалификационная коллегия рекомендовала назначить господина Вельянинова председателем на третий срок. Причем за это решение тогда проголосовали все члены коллегии. Новое заседание ВККС, на котором будут рассмотрены кандидатуры, по сведениям источников, состоится в октябре-ноябре.

Почему должность председателя Пермского краевого суда снова стала вакантной, ВККС не сообщает. В суде „Ъ-Прикамье“ пояснили, что в курсе сообщения квалификационной коллегии об объявлении о вакантной должности, но причины этого назвать не смогли. «Действия ВККС мы комментировать не можем»,— отметили в суде. Источник, близкий к органам исполнительной власти, говорит, что нынешний срок полномочий Владимира Вельянинова заканчивается в конце текущего месяца. «С 29 августа исполнять обязанности председателя будет Наталья Киселева, назначенная 30 декабря прошлого года на должность зампреда»,— сообщил собеседник „Ъ-Прикамье“. Получить комментарии Высшей квалификационной коллегии судей не удалось. На телефонные звонки в канцелярию и руководителю аппарата ВККС никто не ответил.

Ранее источники, близкие к краевым властям, говорили, что у руководства региона с господином Вельяниновым сложилось «очень ровное, конструктивное взаимодействие», а «работать с судами стало попроще». Кроме того, Владимир Вельянинов среди коллег считается крепким хозяйственником, который эффективно решает вопросы по обеспечению судов новыми зданиями. При нем было построено и здание Пермского краевого суда, сейчас возводится вторая очередь проекта.

Собеседники „Ъ-Прикамье“ затруднились предположить, почему должность председателя вновь стала вакантной. По одной из версий, господин Вельянинов решил уйти в почетную отставку и объявил об этом решении сотрудникам краевого суда в минувшую пятницу. При этом они отмечают, что, согласно закону «О статусе судей», представление президенту о назначении или переназначении председателя вносится не позднее, чем за два месяца до окончания текущего срока его полномочий. Таким образом, после майского решения ВККС в отношении Владимира Вельянинова это должно было случиться не позднее середины июля.

Кроме того, рекомендация ВККС о назначении не означает автоматического появления соответствующего указа президента. «Согласно закону, положительное заключение квалификационной коллегии — это условие, при котором председатель Верховного суда может внести президенту представление о назначении,— рассказывает знакомый с ситуацией источник.— Фактически материалы направляются в администрацию главы государства, в комиссию по рассмотрению кандидатур на должность судей». Там якобы уже принимается решение, готовить указ президента или вернуть документы. «При возврате документов никто письменно ничего не сообщает, если только кулуарно»,— утверждает он.

Дмитрий Астахов