Грузия построит новую автодорогу в Россию

До конца 2019 года Грузия начнет строительство скоростной автомагистрали Коби—Гудаури, которая станет альтернативой Военно-грузинской дороги (ВГД), связывающей Грузию и Армению с Россией, сообщил премьер-министр Мамука Бахтадзе в ходе презентации инфраструктурных проектов правительства. Он назвал дорогу «проектом исторического значения».

Высокогорная ВГД до сих пор остается единственной сухопутной коммуникацией, связывающей Россию с двумя закавказскими государствами. Она часто закрывается для движения из-за оползней и опасности схода лавин, что создает огромные трудности для товарооборота между тремя странами.

Предположительная стоимость новой асфальтобетонной автотрассы от Коби до Гудаури длиной 22,7 км, в том числе девятикилометрового тоннеля,— $558,6 млн. Из них $415 млн выделил Азиатский банк развития (АБР), $60 млн — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Вклад правительства Грузии — $83,6 млн.

Начать автомобильное движение по новой дороге планируется в 2023 году. Тем самым отпадет необходимость выстраивать так называемые торговые коридоры через Абхазию и Южную Осетию. Москве и Тбилиси так и не удалось договориться с частично признанными республиками о параметрах их участия в проекте «торговых коридоров»: Грузия категорически отказалась вести прямые переговоры на этот счет со своими бывшими автономиями.

Георгий Двали, Тбилиси