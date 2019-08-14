Американским потребителям дали отсрочку

США решили перенести срок введения пошлин на часть китайских товаров, в первую очередь электроники, с 1 сентября на 15 декабря этого года. Отсрочка распространится на ключевые потребительские товары из КНР, остальные, как и планировалось будут обложены новым тарифом с 1 сентября. Несмотря на эту отсрочку, новые пошлины окажут более существенное влияние на инфляцию в США, чем предыдущие раунды повышения тарифов, полагают эксперты.

Минторг США вчера сообщил, что Вашингтон не будет вводить новые 10-процентные пошлины на импорт электроники из Китая до 15 декабря, однако по остальным позициям тарифы будут повышены уже с 1 сентября. Отсрочка коснется импорта мобильных телефонов, персональных компьютеров, мониторов, игровых консолей (на эти четыре позиции в 2018 году пришлось $98 млрд импорта из КНР в США), а также некоторых видов игрушек, обуви, одежды и ряда других товаров. Перечень «отсроченных» товаров занимает 22 листа, тогда как списки товаров, на которые пошлины все-таки будут повышены в сентябре,— 122. В последнем случае речь идет в основном о комплектующих и о различных промышленных, а не потребительских товарах.

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Вчера же торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер КНР Лю Хэ провели телефонные переговоры, договорившись вернуться к обсуждению торговых отношений через две недели. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что «как обычно, Китай пообещал резко нарастить закупки у наших американских фермеров, но до сих пор не сделал этого», заметив, однако, что ситуация может и измениться. Рынки позитивно оценили отсрочку для части пошлин — индекс S&P 500 вчера вырос более чем на 1,5%, а нефть подорожала.

Напомним, о намерении обложить повышенными тарифами остающийся объем ввоза в объеме около $300 млрд Дональд Трамп неожиданно объявил 1 августа — несмотря на договоренности о торговом перемирии, достигнутые на двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в конце июня на саммите G20 в Осаке. Китайские власти после этого не стали препятствовать ослаблению курса юаня, который в итоге впервые за 11 последних лет превысил порог 7 юаней за $1. Тогда в ЦБ страны заявили, что курс оказался под давлением «односторонних и протекционистских мер США». Именно тогда Пекин отозвал свое обещание нарастить закупки продовольствия из США.

Сейчас общий объем поставок двух стран, на которые распространяются повышенные тарифы, равен $360 млрд, из которых $110 млрд приходятся на экспорт США в Китай. При этом, несмотря на действие пошлин, профицит Китая в торговле с США продолжает расти — за первое полугодие этого года он увеличился до $140,48 млрд против $133,76 млрд за такой же период прошлого года. В июле экспорт американских товаров в Китай (год к году) снизился на 19% (до $10,9 млрд), тогда как экспорт китайских товаров в США — лишь на 6,5% (до $38,8 млрд).

«Цены в США без учета энергоносителей и продовольствия в июле выросли на 0,3% (2,2% в годовом выражении), такой же рост отмечался в июне, так что инфляционное давление может оказаться не таким слабым, как принято считать»,— указывают в Capital Economics. Пока эксперты центра не отмечают влияния на инфляцию майского увеличения пошлин США (тогда на часть товаров они были подняты с 10% до 25%), но указывают, что новый раунд повышения тарифов будет более заметным — хотя частично его негативный эффект может быть компенсирован ослаблением юаня.

Татьяна Едовина