«Эр-Телеком» объединяет корпоративный бизнес

В сентябре АО «ЭР-Телеком Холдинг» планирует назначить директора макрорегиона «Северо-Запад» по корпоративному рынку, который будет управлять всеми b2b-активами компании региона, включая приобретенные несколько лет назад «Вест Колл» и «Энфорту». От подобных изменений Северо-Западный «ЭР-Телеком» ожидает более эффективного управления и увеличение доли на рынке b2b в 1,5–2 раза в течение трех лет. При этом филиалы «Эр-Телекома» лишаются прежних руководителей: в частности, руководящую должность в «Вест Колл» покинула Виктория Тихонова, проработавшая в компании более двадцати лет.

О планах создания единого b2b-подразделения Северо-Западного «Эр-Телекома» рассказал “Ъ” директор макрорегиона Александр Мотрич. Основная цель — объединить активы компаний, которые в 2016 году приобрел «Эр-Телеком» («Вест Колл» и «Энфорта», ее филиал есть в Петербурге), пояснил топ-менеджер. По его словам, если процесс интеграции «Вест Колл» практически завершен (компания не имеет собственной бухгалтерии и полностью управляется «Эр-Телекомом»), то присоединение «Энфорты» идет медленнее из-за большего размера компании и того фактора, что она работает по всей стране. Директор макрорегиона «Северо-Запад» холдинга «Эр-Телеком» по корпоративному рынку будет назначен в сентябре, кто это будет, господин Мотрич пока не уточняет.

После создания b2b-подразделения в макрорегионе «Северо-Запад» холдинга «Эр-Телеком» будет такая же организационная структура, как и в других макрорегионах компании: один руководитель, у которого есть заместители по b2b и b2c. «Направлением b2c уже занимается Георгий Харченко, которому подчиняются все продавцы, маркетологи, сервисные инженеры. Также есть единые вертикальные технические, экономически блоки на весь макрорегион»,— добавляет господин Мотрич. По его словам, главный эффект от подобных изменений — большая концентрация бизнеса на бизнесе. Во-вторых, компания нацелена на рост.

«По нашим оценкам, сейчас на b2b-рынке мы занимаем первое место в Петербурге с долей 18–20% по фиксированной связи. Мы хотим ее увеличить в 1,5–2 раза за три года. Это произойдет за счет введения новых услуг, увеличения объема продаж и приобретения новых активов»,— поясняет господин Мотрич. На рынке b2c «Эр-Телеком» занимает треть, как и «Ростелеком». Господин Мотрич прогнозирует, что за два-три года можно увеличить долю на этом направлении на 60% за счет новых продуктов и дополнительных услуг, а также за счет выхода на рынок Ленобласти и более активного присутствия в Северо-Западном регионе.

Изменение организационной структуры в «Эр-Телекоме» уже привело к упразднениям должностей в филиалах компании. В июле должность гендиректора «Вест Колл» покинула Виктория Тихонова, работавшая в компании с 1996 года. Как пояснил Александр Мотрич, госпожа Тихонова переведена на должность его советника, сейчас они обсуждают дальнейшие идеи развития компании.

Гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин называет шаги «Эр-Телекома» логичными. «Для индустрий IT и телекома нехарактерно, когда компания поддерживает несколько брендов. Смысл тратить деньги? При этом в компаниях остаются сильные команды, но не всегда они приживаются при новом собственнике»,— отметил господин Брюквин.

Алексей Кириченко