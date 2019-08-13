Пулковская обсерватория перенесет часть наблюдений в Крым

Пулковская обсерватория планирует перевести часть своих наблюдательных программ в Крымскую обсерваторию. Об этом заявил директор петербургской обсерватории Назар Ихсанов.

По его словам, речь идет об исследованиях, которые раньше проводились на площадке обсерватории в Пулково. « Крымская астрофизическая обсерватория может предоставить инструменты для проведения этих программ в более хороших условия»,— цитирует его слова ТАСС.

Господин Исханов добавил, что интенсивность наблюдений в обсерватории на Кавказе планируется увеличить.

Добавим, что ранее директор Пулковской обсерватории заявлял, что считает создание на базе ГАО РАН Центра обработки данных «необходимостью».Он пояснял что наблюдения автоматизировано проводятся там, где это наиболее эффективно в плане астроклимата, а в Пулково будет организован ЦОД.