Любовь Совершаева поддержала создание пунктов раздельного сбора мусора в Петербурге

Вице – губернатор Петербурга Любовь Совершаева поддержала инициативу создания в городе пунктов раздельного сбора мусора.

Проекты по сбору и компостированию отходов на заседании рабочей группы по развитию институтов гражданского общества представила заместитель председателя комитета по природопользованию и экологии общественной организации «Деловая Россия», руководитель подгруппы по экологии Наталья Беляева, сообщает «Интерфакс». В частности, она предложила компостировать отходы заведений общепита и организовать в Петербурге до 200 стационарных пунктов для раздельного сбора мусора. Затраты на организацию одной точки составят около 1 млн руб.

Как отметила госпожа Совершаева, проекты будут проработаны профильными комитетами Смольного.