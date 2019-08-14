Военкомат дошел до суда

В Новосибирске мать погибшего в Сирии капитана Евгения Константинова только через суд добилась выплаты полагающейся ей надбавки к пенсии по потере кормильца. В военкомате отказывали в перерасчете пенсии, утверждая, что надбавка положена самому офицеру и «не передается по наследству». Сначала правоту Любови Константиновой подтвердил райсуд, а вчера и апелляционная инстанция облсуда.



Новосибирский облсуд во вторник оставил в силе решение Центрального райсуда, признавшего за матерью погибшего в Сирии командира мотострелкового батальона Евгения Константинова право на надбавку к пенсии по потере кормильца.

Любовь Константинова, чей сын погиб в мае 2017 года, спасая от террористов сослуживца, обратилась в отдел соцобеспечения военкомата Новосибирской области с просьбой о надбавке к пенсии по потере кормильца. Пенсия по линии Минобороны РФ, которую она получала прежде, была рассчитана без учета того, что ее сын являлся участником боевых действий. Недоплата составила 32% от положенной суммы. Уладить вопрос не удалось, и госпожа Константинова предъявила военкомату иск, в котором потребовала перерасчета пенсии. На стороне матери погибшего комбата, которая сама в прошлом военнослужащая, выступила прокуратура Новосибирского гарнизона.

Военкомат с финансовыми претензиями не согласился. Его представитель отметил, что на доплату к пенсии могут рассчитывать сами ветераны, но не их близкие. «Истец не имеет права на повышение пенсии, так как наличие или отсутствие статуса ветерана боевых действий у погибшего сына Константиновой не имеет юридического значения, этот статус не передается по наследству»,— излагается позиция ответчика в решении суда.

Исковые требования Любови Константиновой Центральный райсуд признал обоснованными и удовлетворил их. Военкомат, который обязали сделать перерасчет пенсии, обжаловал решение. Юристы подали апелляцию, потребовав его отмены. По их мнению, суд первой инстанции незаконно расширил круг лиц, которым положена надбавка к пенсии по потере кормильца. Рассмотрение жалобы военкомата уложилось всего в 15 минут. «Если надбавка положена, пусть доплачивают»,— сказала госпожа Константинова.

Коллегия Новосибирского облсуда оставила протест военкомата без удовлетворения, а постановление Центрального райсуда — без изменения. Правда, чем судьи мотивировали свою позицию, неясно: на заседании была оглашена только резолютивная часть решения. Госпожа Константинова сообщила “Ъ”, что удовлетворена решением. «Мы потеряли близкого человека, почему же должны все делать через суд»,— сказала мать комбата. Как стало известно “Ъ”, иск аналогичного содержания в райсуд поступил от отца погибшего комбата Виталия Константинова.

Евгений Константинов родился в Биробиджане в семье военнослужащих. Прапорщиком служил его отец, ефрейтором — мать. Константинов-младший закончил Новосибирское высшее военное командное училище. Перед отправкой в Сирию он служил в в/ч 45863 в должности командира мотострелкового батальона. При этом командировку на Ближний Восток, по словам матери, он скрыл от близких. 3 мая 2017 года капитан погиб: он получил шесть пулевых ранений, спасая от террористов командира разведывательного батальона майора Александра Складана. Он также погиб в этом бою. Капитан был похоронен с воинскими почестями в Новосибирске, где последние несколько лет живут его родители. В декабре 2017 года он был посмертно награжден орденом Мужества. Высота 756 м в Сирии, где погиб Евгений Константинов, теперь носит его имя.

Константин Воронов