Евреи приходят с МИРО

Резонансный проект строительства еврейского общественного центра в Дзержинском районе Перми вновь вынесен на общественное обсуждение. Предыдущие слушания были отменены заявителем — МИРО «Еврейская община Перми» — на фоне публичного недовольства ряда общественников. Члены городской комиссии по землепользованию и застройке отмечают, что часть жителей района по-прежнему настроена против строительства объекта, и опасаются, что слушания снова будут отменены. Представители мэрии, напротив, уверяют, что обсуждение резонансного проекта, скорее всего, состоится.

Комиссия по землепользованию и застройке Перми рассмотрела заявление местной иудейской религиозной организации «Еврейская община Перми» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Энгельса, 25 — «объекты благотворительного назначения религиозных организаций» в зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). Площадь территории составляет 6,3 тыс. кв. м. В 2016 году с МИРО «Еврейская община Перми» был заключен договор безвозмездного пользования этим участком. Религиозная организация планирует построить здесь еврейский благотворительный общественный центр.

Архитектор Геннадий Воженников заявил, что жители города «категорически против» этого проекта. «Уже были протесты»,— отметил он. «Существуют разные мнения по этому поводу»,— возразила начальник департамента земельных отношений администрации Перми Ольга Немирова. Председатель комиссии, первый замглавы администрации города Виктор Агеев предложил провести публичные слушания, «чтобы выяснить мнения». «Давайте не будем отказывать людям в возможности высказаться»,— призвал господин Агеев. При этом он назвал обсуждаемый вопрос «довольно щекотливым». «Как человек, который этим занимался, уверяю вас, что значительная доля того, что вы называете „отрицательным мнением“ была накручена, мягко говоря, откровенно одиозными людьми»,— добавил Виктор Агеев. «Хватит прятать голову в песок, давайте обсудим, выслушаем аргументы жителей и представителей религиозной организации, а потом примем решение»,— заявил чиновник.

Член комиссии Денис Галицкий напомнил, что ранее еврейская община отказалась от публичных слушаний, и поделился опасениями, что обсуждение снова будет отменено. Общественник добавил, что противники строительства центра уже обратились в суд по поводу законности отмены публичных слушаний по желанию заявителя.

«Да, был отзыв. Очевидно, что подобная отмена публичных слушаний — это аномалия. Если вас, Денис Григорьевич, интересует, повторится ли эта ситуация, то категорически исключать этого мы не можем. Но я плохо представляю себе подобное развитие событий»,— ответил председатель комиссии.

По итогам обсуждения члены комиссии поддержали повторное назначение публичных слушаний единогласно.

В МИРО «Еврейская община Перми» отказались комментировать ситуацию „Ъ-Прикамье“.

Еврейская община ведет переговоры с городскими властями о выделении земельного участка для строительства объекта с 2013 года. Ранее представители МИРО рассказывали, что в центре будут организовываться благотворительные, учебно-воспитательные и спортивные мероприятия, праздники и концерты, посвященные событиям еврейской культурной традиции. Также здесь планируется открыть библиотеку и музей.

Первоначально планировалось возведение религиозного объекта в Разгуляе — там, где сейчас располагается памятник Татищеву. Однако общественность выступила против строительства культового сооружения в историческом центре. Второй участок был выбран по ул. Клименко, 26, но на этот раз против инициативы на публичных слушаниях выступили казачество и представители общества охраны памятников. В 2015 году мэрия согласовала участок на ул. Энгельса, но позже появились данные о том, что вместе с центром якобы будет построена и синагога, а это подразумевает предоставление условно разрешенного использования и проведение публичных слушаний, но заявитель в них участвовать не захотел. Поэтому городские власти отказали МИРО в выделении участка на ул. Энгельса по формальным основаниям. Однако через год участок все же был передан общине в безвозмездное пользование.

Председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев считает, что общественный резонанс вокруг строительства еврейского центра связан с деятельностью «группы антисемитов, для которых любая синагога поперек горла». «Конечно, это только один из факторов, но в Перми он оказался достаточно значимым»,— отмечает эксперт. При этом он заметил, что ситуация со строительством центра обозначила более глубокую проблему. «На мой взгляд, любые религиозные сооружения не могут размещаться на бесплатной земле. Думаю, это неправильно, но действующее законодательство это позволяет. Церковь отделена от государства и должна приобретать и строить культовые сооружения за собственные средства. Это было бы справедливо, прозрачно и понятно. А бесплатное предоставление земли порождает привилегии и служит реализации различных непрозрачных решений»,— пояснил Игорь Аверкиев.

Константин Кадочников