На стадионе «Газпром Арена» 40 тыс. человек споют гимн России

1 сентября в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» пройдет акция, посвященная 75-летию гимна России. Как сообщили организаторы акции, Гимн исполнят сводные хор и оркестр. В них войдут музыканты из профессиональных, военно-музыкальных и любительских коллективов, а также российские актеры, певцы, телеведущие, общественные деятели и волонтеры. Предполагается, что участие в акции примут жители 85 регионов страны, 40 тыс. человек.

Руководить коллективом будет художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Акция станет самым массовым живым исполнением гимна РФ в истории.