Обозреватель “Коммерсантъ FM” Юрий Митин рассказывает о том, какие фонды и инвесторы активно спонсировали проект дизайнера Хенрика Фискера.

В 2007 году на фоне бурного развития «зеленых» технологий на автомобильный рынок вышел серьезный соперник гибридным и электрическим авто — Fisker Karma. Его производством занялись дизайнер Хенрик Фискер и его бизнес-партнер Бернард Кёлер. За плечами у Фискера был огромный опыт в области автомобильного дизайна. В частности, он знаменит работами над такими моделями, как BMW Z8, Aston Martin DB9 и Tesla Model S.

Выпуск Karma был запланирован на первый квартал 2010 года. Первые инвестиции в размере $5,2 млн Фискер и партнер получили от итальянского бизнесмена Джанфранко Пиццуто и фонда Palo Alto Investors. Еще около $10 млн пришли из именитого венчурного фонда Kleiner Perkins. Для Фискера Kleiner стал ключом в мир солидных инвестиций. Через год Tesla Motors подала иск против компании Фискера. Производителя обвиняли в плагиате. Но Фискеру удалось не только не проиграть дело, но и заработать на нем, отсудив у Tesla $1,1 млн в качестве судебных издержек. Еще через год компании улыбнулась удача в лице Министерства энергетики США. Государство утвердило кредит в размере $529 млн. Из общей суммы компании удалось привлечь $192 млн, которые пошли на инженерные работы для завершения моделей Fisker Karma и Fisker Nina.

С ростом инвестиций возрастали и проблемы. Череда неудач настигла компанию, начиная с производства первой модели авто. Ожидания Фискера сильно отличались от реальности: сначала он два раза передвигал официальный выпуск Karma, затем сразу же после выпуска отозвал более 200 автомобилей из-за неисправности батареи.

Финансовые результаты

Основатели Fisker Karma за шесть лет успели произвести менее 3 тыс. одноименных машин при общей сумме привлеченных инвестиций в $1,2 млрд. Некорректный менеджмент и череда случайных, но фатальных событий привели к полному разорению. В ходе банкротства Fisker Karma был выкуплен китайским холдингом Wanxiang Group за $149 млн. Сам же Хенрик Фискер сейчас занялся новым стартапом — выпуском полностью электрического седана EMotion.