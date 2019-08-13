АО «Сорбент» сократило чистую прибыль по итогам I полугодия

АО «Сорбент» опубликовало отчет о финансовых результатах за I полугодие 2019 года. Как следует из документа, размещенного на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса», выручка общества составила 997 млн руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 10%. Чистая прибыль компании указана в размере 75,5 млн руб. (107,9 млн руб. в I полугодии 2018 года).

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, выручка АО «Сорбент» по итогам 2018 года составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 231 млн руб.

АО «Сорбент» позиционирует себя российским лидером в производстве активированных углей, средств защиты органов дыхания, коагулянтов, успешно реализует проекты по направлению водоподготовки. Компания выпускает свою продукцию под брендами UNIX, ДОТ, ДОТпро, МАГ, ГДЗК, «Родник» и другими. «Сорбент» контролируется структурами, близкими к владельцу ГК «Нефтехимпром» Владимиру Матыцину.